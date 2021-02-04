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حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا تقفز إلى 3.892.459

تسجيل 20.634 حالة خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 20.634 إصابة و915 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفع إلى مستوى 3.892.459 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت الوزارة حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 110.250 متوفى.

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حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا تقفز إلى 3.892.459
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 20.634 إصابة و915 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفع إلى مستوى 3.892.459 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت الوزارة حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 110.250 متوفى.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
08:35 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا تقفز إلى 3.892.459

تسجيل 20.634 حالة خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 20.634 إصابة و915 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا ارتفع إلى مستوى 3.892.459 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت الوزارة حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 110.250 متوفى.

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