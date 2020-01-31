النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ويبحثا القضايا الإقليمية والدولية

تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادلا وجهات النظر

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير السفير الأمريكي لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ويبحثا القضايا الإقليمية والدولية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:24 AM

"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ويبحثا القضايا الإقليمية والدولية

تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادلا وجهات النظر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
319

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,697
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,356

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة