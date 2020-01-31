"الجبير" يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة ويبحثا القضايا الإقليمية والدولية

تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادلا وجهات النظر

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.