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'الزهراني" مديرًا لمحجر البيئة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف سعد بن سعيد الزهراني مديرًا لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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'الزهراني" مديرًا لمحجر البيئة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
سبق

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف سعد بن سعيد الزهراني مديرًا لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
07:35 PM

'الزهراني" مديرًا لمحجر البيئة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف سعد بن سعيد الزهراني مديرًا لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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