'الزهراني" مديرًا لمحجر البيئة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف سعد بن سعيد الزهراني مديرًا لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف سعد بن سعيد الزهراني مديرًا لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف سعد بن سعيد الزهراني مديرًا لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف سعد بن سعيد الزهراني مديرًا لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.