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مرض غامض يقتل 100 شخص جنوب السودان.. والصحة العالمية تُحقق

أرسلت فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها

بدأت منظمة الصحة العالمية التحقيق في مرض غامض أدى لوفاة 100 شخص جنوب السودان؛ حيث يعمل فريق المنظمة على جمع عينات من المتوفين الذين أصيبوا بالمرض.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض انتشر في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، ولم يتمكن الأطباء المحليون والخبراء من التعرف عليه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها.

يُذكر أن المنطقة تعرضت مؤخرًا لفيضانات شديدة؛ حيث يتوقع الخبراء المحليون أن الفيضانات ربما تكون قد تسببت في انتشار الأمراض إلى جانب سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة لنقص الغذاء.

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مرض غامض يقتل 100 شخص جنوب السودان.. والصحة العالمية تُحقق
سبق

بدأت منظمة الصحة العالمية التحقيق في مرض غامض أدى لوفاة 100 شخص جنوب السودان؛ حيث يعمل فريق المنظمة على جمع عينات من المتوفين الذين أصيبوا بالمرض.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض انتشر في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، ولم يتمكن الأطباء المحليون والخبراء من التعرف عليه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها.

يُذكر أن المنطقة تعرضت مؤخرًا لفيضانات شديدة؛ حيث يتوقع الخبراء المحليون أن الفيضانات ربما تكون قد تسببت في انتشار الأمراض إلى جانب سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة لنقص الغذاء.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
01:39 PM

مرض غامض يقتل 100 شخص جنوب السودان.. والصحة العالمية تُحقق

أرسلت فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,165

بدأت منظمة الصحة العالمية التحقيق في مرض غامض أدى لوفاة 100 شخص جنوب السودان؛ حيث يعمل فريق المنظمة على جمع عينات من المتوفين الذين أصيبوا بالمرض.

وأشارت المنظمة إلى أن المرض انتشر في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، ولم يتمكن الأطباء المحليون والخبراء من التعرف عليه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها.

يُذكر أن المنطقة تعرضت مؤخرًا لفيضانات شديدة؛ حيث يتوقع الخبراء المحليون أن الفيضانات ربما تكون قد تسببت في انتشار الأمراض إلى جانب سوء التغذية لدى الأطفال نتيجة لنقص الغذاء.

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