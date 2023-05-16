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بشاير صيف أخضر في عسير.. أمطار غزيرة وزخات البرد وأكوام الثلوج بمواقع عدة

المراعي الخضراء والنباتات العطرية تفوح بشذاها على قمم الجبال وفي بطون الأودية

أسهم هطول الأمطار الموسمية وتساقط البرد المستمر على مدن ومحافظات منطقة عسير، إلى ارتداء المنطقة غطاء من المراعي الخضراء والنباتات العطرية التي فاحت بشذاها على قمم الجبال وفي بطون الأودية.

وحولت الأمطار المصحوبة بزخات البَرد التي هطلت مؤخراً على أجزاء المنطقة، أكوام البرد إلى ما يشبه ثلوج الشتاء، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على مرتفعات عسير، خاصة الجزء الواقع على سلسة جبال السروات مثل محافظات بلقرن وتنومة والنماص ومراكز بللسمر وبللحمر والسودة والشعف وصولاً إلى مدينة أبها.

ووثقت "واس" خلال جولتها لرصد مشاهد الأمطار الغزيرة المصحوبة بـ"بردية" على عدة مواقع في منطقة عسير، وأدت إلى جريان السيول وارتواء الأرض وتشكيل بحيرات من المياه العذبة تحيط بها كتل ثلجية شكّلت لوحات طبيعية نادرة الحدوث في مواسم الصيف.

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بشاير صيف أخضر في عسير.. أمطار غزيرة وزخات البرد وأكوام الثلوج بمواقع عدة
سبق

أسهم هطول الأمطار الموسمية وتساقط البرد المستمر على مدن ومحافظات منطقة عسير، إلى ارتداء المنطقة غطاء من المراعي الخضراء والنباتات العطرية التي فاحت بشذاها على قمم الجبال وفي بطون الأودية.

وحولت الأمطار المصحوبة بزخات البَرد التي هطلت مؤخراً على أجزاء المنطقة، أكوام البرد إلى ما يشبه ثلوج الشتاء، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على مرتفعات عسير، خاصة الجزء الواقع على سلسة جبال السروات مثل محافظات بلقرن وتنومة والنماص ومراكز بللسمر وبللحمر والسودة والشعف وصولاً إلى مدينة أبها.

ووثقت "واس" خلال جولتها لرصد مشاهد الأمطار الغزيرة المصحوبة بـ"بردية" على عدة مواقع في منطقة عسير، وأدت إلى جريان السيول وارتواء الأرض وتشكيل بحيرات من المياه العذبة تحيط بها كتل ثلجية شكّلت لوحات طبيعية نادرة الحدوث في مواسم الصيف.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:19 PM

بشاير صيف أخضر في عسير.. أمطار غزيرة وزخات البرد وأكوام الثلوج بمواقع عدة

المراعي الخضراء والنباتات العطرية تفوح بشذاها على قمم الجبال وفي بطون الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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4,296

أسهم هطول الأمطار الموسمية وتساقط البرد المستمر على مدن ومحافظات منطقة عسير، إلى ارتداء المنطقة غطاء من المراعي الخضراء والنباتات العطرية التي فاحت بشذاها على قمم الجبال وفي بطون الأودية.

وحولت الأمطار المصحوبة بزخات البَرد التي هطلت مؤخراً على أجزاء المنطقة، أكوام البرد إلى ما يشبه ثلوج الشتاء، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على مرتفعات عسير، خاصة الجزء الواقع على سلسة جبال السروات مثل محافظات بلقرن وتنومة والنماص ومراكز بللسمر وبللحمر والسودة والشعف وصولاً إلى مدينة أبها.

ووثقت "واس" خلال جولتها لرصد مشاهد الأمطار الغزيرة المصحوبة بـ"بردية" على عدة مواقع في منطقة عسير، وأدت إلى جريان السيول وارتواء الأرض وتشكيل بحيرات من المياه العذبة تحيط بها كتل ثلجية شكّلت لوحات طبيعية نادرة الحدوث في مواسم الصيف.

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