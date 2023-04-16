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انتهاك معيار "القوة الصفرية".. أمريكا: الصين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية

بكين أكدت التزامها بالامتناع عن تلك الاختبارات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس): "إن الصين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة على الرغم من تأكيدها على الالتزام بمعاهدة دولية تمنع إجراء مثل هذه التفجيرات".

وبينت الوزارة في تقرير لها أوردته "رويترز"، أن المخاوف الأمريكية من احتمال انتهاك بكين لمعيار "القوة الصفرية" في التفجيرات النووية، نشأت بفعل أنشطة في موقع لوب نور للاختبارات النووية خلال 2019.

في المقابل ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة دورية في بكين؛ أن الصين ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية.

وأضاف أن "الانتقاد الأمريكي للصين بلا أساس على الإطلاق ولا يستحق التفنيد".

ويشير مصطلح "القوة الصفرية" إلى إجراء اختبار نووي لا يشمل أي تفاعل متسلسل مصحوب بانفجار مثل النوع المستخدم في تفجير رأس حربي نووي.

وتنص معاهدة حظر إجراء التجارب النووية المبرمة في 1996 على السماح بالأنشطة التي تكفل أمان الأسلحة النووية.

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انتهاك معيار "القوة الصفرية".. أمريكا: الصين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية
سبق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس): "إن الصين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة على الرغم من تأكيدها على الالتزام بمعاهدة دولية تمنع إجراء مثل هذه التفجيرات".

وبينت الوزارة في تقرير لها أوردته "رويترز"، أن المخاوف الأمريكية من احتمال انتهاك بكين لمعيار "القوة الصفرية" في التفجيرات النووية، نشأت بفعل أنشطة في موقع لوب نور للاختبارات النووية خلال 2019.

في المقابل ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة دورية في بكين؛ أن الصين ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية.

وأضاف أن "الانتقاد الأمريكي للصين بلا أساس على الإطلاق ولا يستحق التفنيد".

ويشير مصطلح "القوة الصفرية" إلى إجراء اختبار نووي لا يشمل أي تفاعل متسلسل مصحوب بانفجار مثل النوع المستخدم في تفجير رأس حربي نووي.

وتنص معاهدة حظر إجراء التجارب النووية المبرمة في 1996 على السماح بالأنشطة التي تكفل أمان الأسلحة النووية.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
06:23 PM

انتهاك معيار "القوة الصفرية".. أمريكا: الصين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية

بكين أكدت التزامها بالامتناع عن تلك الاختبارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس): "إن الصين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة على الرغم من تأكيدها على الالتزام بمعاهدة دولية تمنع إجراء مثل هذه التفجيرات".

وبينت الوزارة في تقرير لها أوردته "رويترز"، أن المخاوف الأمريكية من احتمال انتهاك بكين لمعيار "القوة الصفرية" في التفجيرات النووية، نشأت بفعل أنشطة في موقع لوب نور للاختبارات النووية خلال 2019.

في المقابل ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة دورية في بكين؛ أن الصين ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية.

وأضاف أن "الانتقاد الأمريكي للصين بلا أساس على الإطلاق ولا يستحق التفنيد".

ويشير مصطلح "القوة الصفرية" إلى إجراء اختبار نووي لا يشمل أي تفاعل متسلسل مصحوب بانفجار مثل النوع المستخدم في تفجير رأس حربي نووي.

وتنص معاهدة حظر إجراء التجارب النووية المبرمة في 1996 على السماح بالأنشطة التي تكفل أمان الأسلحة النووية.

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