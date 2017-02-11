"باردة جداً" وزحف للرمال بهذه المناطق .. "الحصيني" ينصح قائدي المركبات

فيما توقعت "الأرصاد" انخفاضاً في الحرارة وسماء غائمة تتخللها سحب ممطرة

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ قائدي المركبات من نشاط للرياح "الباردة المثيرة للأتربة بين الشرقية والرياض".

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع نشاط للرياح "الباردة جداً"، اليوم الثلاثاء على حوض الخليج العربي بما فيها الشرقية، وبين الرياض والشرقية، والحدود السعودية - الإماراتية، ونجران، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة وزحف للرمال.

وأضاف: "آمل من قائدي المركبات توخي الحذر في الطرق الرابطة بينها".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.