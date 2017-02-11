النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"باردة جداً" وزحف للرمال بهذه المناطق .. "الحصيني" ينصح قائدي المركبات

فيما توقعت "الأرصاد" انخفاضاً في الحرارة وسماء غائمة تتخللها سحب ممطرة

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ قائدي المركبات من نشاط للرياح "الباردة المثيرة للأتربة بين الشرقية والرياض".

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع نشاط للرياح "الباردة جداً"، اليوم الثلاثاء على حوض الخليج العربي بما فيها الشرقية، وبين الرياض والشرقية، والحدود السعودية - الإماراتية، ونجران، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة وزحف للرمال.

وأضاف: "آمل من قائدي المركبات توخي الحذر في الطرق الرابطة بينها".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة سحب ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"باردة جداً" وزحف للرمال بهذه المناطق .. "الحصيني" ينصح قائدي المركبات
سبق

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ قائدي المركبات من نشاط للرياح "الباردة المثيرة للأتربة بين الشرقية والرياض".

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع نشاط للرياح "الباردة جداً"، اليوم الثلاثاء على حوض الخليج العربي بما فيها الشرقية، وبين الرياض والشرقية، والحدود السعودية - الإماراتية، ونجران، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة وزحف للرمال.

وأضاف: "آمل من قائدي المركبات توخي الحذر في الطرق الرابطة بينها".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:57 AM

"باردة جداً" وزحف للرمال بهذه المناطق .. "الحصيني" ينصح قائدي المركبات

فيما توقعت "الأرصاد" انخفاضاً في الحرارة وسماء غائمة تتخللها سحب ممطرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
512

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني؛ قائدي المركبات من نشاط للرياح "الباردة المثيرة للأتربة بين الشرقية والرياض".

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع نشاط للرياح "الباردة جداً"، اليوم الثلاثاء على حوض الخليج العربي بما فيها الشرقية، وبين الرياض والشرقية، والحدود السعودية - الإماراتية، ونجران، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة وزحف للرمال.

وأضاف: "آمل من قائدي المركبات توخي الحذر في الطرق الرابطة بينها".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,493
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,265
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,125
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,612

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة