بالصور.. أب وابنه يضربان المثل في خدمة ضيوف الرحمن

الوالد ضابط في الدفاع المدني والابن في كشافة "تعليم الرياض"

يجسد أبناء الوطن أروع الصور المعبرة والمحفزة في خدمة ضيوف الرحمن، وهو ما تمثل في العقيد وليد الرميح من قيادات الدفاع المدني المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والذي التقى بولده ريان وليد الرميح، والذي يعمل ضمن كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والتي تقوم بخدمة الحجاج وإرشادهم، وهو ما يبين مقدار العناية التي تقوم المملكة وأبنائها في خدمة حجاج بيت الله.

وتم تقليد المقدم وليد الرميح بمنديل ووسام كشافة "تعليم الرياض".

وتشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمعسكرات الخدمة العامة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعدد أربع فرق كشفية وبعدد ٦٠ كشافاً وأربع قادة كشفيين مرافقين، إضافة إلى أكثر من ١٥ قائداً في القيادة العامة وقيادة لجان المعسكرات ومخيماتها.

وتولى قسم النشاط الكشفي إعداد برنامج تحضيري وتدريبي للكشافين المشاركين تضمن عدداً من الجلسات التدريبية في مهارات التعامل مع الحجاج، وأساسيات المسح الميداني للمشاعر وكذلك الإرشاد، إضافة إلى دورة في الإسعافات الأولية، والمحافظة على الصحة العامة بالحج.

وتم التأكد من جاهزية الكشافين المشاركين ومناسبة حالتهم الصحية وسلامتهم من الأمراض المزمنة أو الإصابات التي تؤثر على مشاركتهم، وقد تم توزيع الفرق المشاركة لمساندة أربع من المؤسسات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن هي وزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامة ووزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة.

وتحظى مشاركة كشافة الإدارة بمعسكرات خدمة ضيوف الرحمن بدعم من مدير عام التعليم، حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام، وبإشراف مباشر من مدير النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبوعباة.

تجدر الإشارة إلى أن فرق الإدارة المشاركة تحقق بشكل سنوي المستوى الذهبي من التميز من بين الجهات والقطاعات المشاركة في معسكرات خدمة الحجاج على مستوى جمعية الكشافة السعودية.