النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. أب وابنه يضربان المثل في خدمة ضيوف الرحمن

الوالد ضابط في الدفاع المدني والابن في كشافة "تعليم الرياض"

يجسد أبناء الوطن أروع الصور المعبرة والمحفزة في خدمة ضيوف الرحمن، وهو ما تمثل في العقيد وليد الرميح من قيادات الدفاع المدني المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والذي التقى بولده ريان وليد الرميح، والذي يعمل ضمن كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والتي تقوم بخدمة الحجاج وإرشادهم، وهو ما يبين مقدار العناية التي تقوم المملكة وأبنائها في خدمة حجاج بيت الله.

وتم تقليد المقدم وليد الرميح بمنديل ووسام كشافة "تعليم الرياض".

وتشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمعسكرات الخدمة العامة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعدد أربع فرق كشفية وبعدد ٦٠ كشافاً وأربع قادة كشفيين مرافقين، إضافة إلى أكثر من ١٥ قائداً في القيادة العامة وقيادة لجان المعسكرات ومخيماتها.

وتولى قسم النشاط الكشفي إعداد برنامج تحضيري وتدريبي للكشافين المشاركين تضمن عدداً من الجلسات التدريبية في مهارات التعامل مع الحجاج، وأساسيات المسح الميداني للمشاعر وكذلك الإرشاد، إضافة إلى دورة في الإسعافات الأولية، والمحافظة على الصحة العامة بالحج.

وتم التأكد من جاهزية الكشافين المشاركين ومناسبة حالتهم الصحية وسلامتهم من الأمراض المزمنة أو الإصابات التي تؤثر على مشاركتهم، وقد تم توزيع الفرق المشاركة لمساندة أربع من المؤسسات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن هي وزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامة ووزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة.

وتحظى مشاركة كشافة الإدارة بمعسكرات خدمة ضيوف الرحمن بدعم من مدير عام التعليم، حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام، وبإشراف مباشر من مدير النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبوعباة.

تجدر الإشارة إلى أن فرق الإدارة المشاركة تحقق بشكل سنوي المستوى الذهبي من التميز من بين الجهات والقطاعات المشاركة في معسكرات خدمة الحجاج على مستوى جمعية الكشافة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. أب وابنه يضربان المثل في خدمة ضيوف الرحمن
سبق

يجسد أبناء الوطن أروع الصور المعبرة والمحفزة في خدمة ضيوف الرحمن، وهو ما تمثل في العقيد وليد الرميح من قيادات الدفاع المدني المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والذي التقى بولده ريان وليد الرميح، والذي يعمل ضمن كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والتي تقوم بخدمة الحجاج وإرشادهم، وهو ما يبين مقدار العناية التي تقوم المملكة وأبنائها في خدمة حجاج بيت الله.

وتم تقليد المقدم وليد الرميح بمنديل ووسام كشافة "تعليم الرياض".

وتشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمعسكرات الخدمة العامة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعدد أربع فرق كشفية وبعدد ٦٠ كشافاً وأربع قادة كشفيين مرافقين، إضافة إلى أكثر من ١٥ قائداً في القيادة العامة وقيادة لجان المعسكرات ومخيماتها.

وتولى قسم النشاط الكشفي إعداد برنامج تحضيري وتدريبي للكشافين المشاركين تضمن عدداً من الجلسات التدريبية في مهارات التعامل مع الحجاج، وأساسيات المسح الميداني للمشاعر وكذلك الإرشاد، إضافة إلى دورة في الإسعافات الأولية، والمحافظة على الصحة العامة بالحج.

وتم التأكد من جاهزية الكشافين المشاركين ومناسبة حالتهم الصحية وسلامتهم من الأمراض المزمنة أو الإصابات التي تؤثر على مشاركتهم، وقد تم توزيع الفرق المشاركة لمساندة أربع من المؤسسات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن هي وزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامة ووزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة.

وتحظى مشاركة كشافة الإدارة بمعسكرات خدمة ضيوف الرحمن بدعم من مدير عام التعليم، حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام، وبإشراف مباشر من مدير النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبوعباة.

تجدر الإشارة إلى أن فرق الإدارة المشاركة تحقق بشكل سنوي المستوى الذهبي من التميز من بين الجهات والقطاعات المشاركة في معسكرات خدمة الحجاج على مستوى جمعية الكشافة السعودية.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:31 PM

بالصور.. أب وابنه يضربان المثل في خدمة ضيوف الرحمن

الوالد ضابط في الدفاع المدني والابن في كشافة "تعليم الرياض"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
5,537

يجسد أبناء الوطن أروع الصور المعبرة والمحفزة في خدمة ضيوف الرحمن، وهو ما تمثل في العقيد وليد الرميح من قيادات الدفاع المدني المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والذي التقى بولده ريان وليد الرميح، والذي يعمل ضمن كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والتي تقوم بخدمة الحجاج وإرشادهم، وهو ما يبين مقدار العناية التي تقوم المملكة وأبنائها في خدمة حجاج بيت الله.

وتم تقليد المقدم وليد الرميح بمنديل ووسام كشافة "تعليم الرياض".

وتشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمعسكرات الخدمة العامة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام بعدد أربع فرق كشفية وبعدد ٦٠ كشافاً وأربع قادة كشفيين مرافقين، إضافة إلى أكثر من ١٥ قائداً في القيادة العامة وقيادة لجان المعسكرات ومخيماتها.

وتولى قسم النشاط الكشفي إعداد برنامج تحضيري وتدريبي للكشافين المشاركين تضمن عدداً من الجلسات التدريبية في مهارات التعامل مع الحجاج، وأساسيات المسح الميداني للمشاعر وكذلك الإرشاد، إضافة إلى دورة في الإسعافات الأولية، والمحافظة على الصحة العامة بالحج.

وتم التأكد من جاهزية الكشافين المشاركين ومناسبة حالتهم الصحية وسلامتهم من الأمراض المزمنة أو الإصابات التي تؤثر على مشاركتهم، وقد تم توزيع الفرق المشاركة لمساندة أربع من المؤسسات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن هي وزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامة ووزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة.

وتحظى مشاركة كشافة الإدارة بمعسكرات خدمة ضيوف الرحمن بدعم من مدير عام التعليم، حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعد للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام، وبإشراف مباشر من مدير النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبوعباة.

تجدر الإشارة إلى أن فرق الإدارة المشاركة تحقق بشكل سنوي المستوى الذهبي من التميز من بين الجهات والقطاعات المشاركة في معسكرات خدمة الحجاج على مستوى جمعية الكشافة السعودية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,542
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,581
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,677

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة