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"العيسى" مجددًا: نتائج طلابنا في الاختبارات الدولية دون المتوسط

قال: مسألة ضعف التحصيل الدراسي تمثل إحدى أهم المشكلات

أبدى وزير التعليم السابق ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حاليًا الدكتور أحمد العيسى، عدم رضاه عن نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة المعروف اختصارًا ببيزا PISA، بعد إعلانها.

وقال: نتائج طلابنا وطالباتنا دون المتوسط، ومسألة ضعف التحصيل الدراسي تمثل إحدى أهم المشكلات التي تواجه التعليم في المملكة.

وغرّد "العيسى"على صفحته على "تويتر" قائلًا: ‏انسجامًا مع نتائج الاختبارات الدولية والوطنية الأخرى؛ فقد حصلت المملكة على مراتب أقل من المتوسط في هذه الاختبارات؛ حيث تمثل مسألة ضعف التحصيل الدراسي، إحدى أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.

وأضاف: مهما كانت النتائج؛ فإن الاهتمام باستمرار ودعم عمليات تقويم التعليم وطنيًّا ودوليًّا يُعد مَعلمًا رئيسيًّا من معالم هذا العهد الزاهر، ومحل اهتمام ومتابعة ملموسة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

وأردف: ‏كما أنها تمثل فرصة لدراسة النتائج وتحليلها والاستفادة منها في استكمال المسيرة التطويرية المعنية بالتركيز على المخرجات في ضوء توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لنتائج أفضل في المستقبل بمشيئة الله.

وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى البرنامج الدولي لتقويم الطلبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيسى" مجددًا: نتائج طلابنا في الاختبارات الدولية دون المتوسط
سبق

أبدى وزير التعليم السابق ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حاليًا الدكتور أحمد العيسى، عدم رضاه عن نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة المعروف اختصارًا ببيزا PISA، بعد إعلانها.

وقال: نتائج طلابنا وطالباتنا دون المتوسط، ومسألة ضعف التحصيل الدراسي تمثل إحدى أهم المشكلات التي تواجه التعليم في المملكة.

وغرّد "العيسى"على صفحته على "تويتر" قائلًا: ‏انسجامًا مع نتائج الاختبارات الدولية والوطنية الأخرى؛ فقد حصلت المملكة على مراتب أقل من المتوسط في هذه الاختبارات؛ حيث تمثل مسألة ضعف التحصيل الدراسي، إحدى أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.

وأضاف: مهما كانت النتائج؛ فإن الاهتمام باستمرار ودعم عمليات تقويم التعليم وطنيًّا ودوليًّا يُعد مَعلمًا رئيسيًّا من معالم هذا العهد الزاهر، ومحل اهتمام ومتابعة ملموسة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

وأردف: ‏كما أنها تمثل فرصة لدراسة النتائج وتحليلها والاستفادة منها في استكمال المسيرة التطويرية المعنية بالتركيز على المخرجات في ضوء توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لنتائج أفضل في المستقبل بمشيئة الله.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:23 PM

"العيسى" مجددًا: نتائج طلابنا في الاختبارات الدولية دون المتوسط

قال: مسألة ضعف التحصيل الدراسي تمثل إحدى أهم المشكلات

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فلاح الجوفان - الرياض
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أبدى وزير التعليم السابق ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حاليًا الدكتور أحمد العيسى، عدم رضاه عن نتائج البرنامج الدولي لتقويم الطلبة المعروف اختصارًا ببيزا PISA، بعد إعلانها.

وقال: نتائج طلابنا وطالباتنا دون المتوسط، ومسألة ضعف التحصيل الدراسي تمثل إحدى أهم المشكلات التي تواجه التعليم في المملكة.

وغرّد "العيسى"على صفحته على "تويتر" قائلًا: ‏انسجامًا مع نتائج الاختبارات الدولية والوطنية الأخرى؛ فقد حصلت المملكة على مراتب أقل من المتوسط في هذه الاختبارات؛ حيث تمثل مسألة ضعف التحصيل الدراسي، إحدى أهم المشكلات التي تواجه نظامنا التعليمي.

وأضاف: مهما كانت النتائج؛ فإن الاهتمام باستمرار ودعم عمليات تقويم التعليم وطنيًّا ودوليًّا يُعد مَعلمًا رئيسيًّا من معالم هذا العهد الزاهر، ومحل اهتمام ومتابعة ملموسة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.

وأردف: ‏كما أنها تمثل فرصة لدراسة النتائج وتحليلها والاستفادة منها في استكمال المسيرة التطويرية المعنية بالتركيز على المخرجات في ضوء توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لنتائج أفضل في المستقبل بمشيئة الله.

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