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"مرسم الإرادة" يحتضن أمسية فنية لذوي اضطراب التوحد بنجران

بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين بالمنطقة واستهدفت 18 طفلاً

نفّذت جمعية إرادة التوحد، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بنجران، ورشة فنية لذوي اضطراب التوحد من خلال "مرسم الإرادة" بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين بالمنطقة.

وتناولت الورشة التي استهدفت (١٨) طفلاً من أطفال التوحد تمّ خلالها تعريفهم بالأدوات وتدريبهم على التعامل معها والبدء بالتلوين ثم الرسم بمساعدة المشرفين على المرسم وتوجيهاتهم، كما تمّ التجوّل في المعرض التشكيلي المصاحب للفعالية تلا ذلك سكيتش مسرحي كوميدي هادف.

وفي الختام، قدّم مدير جمعية الثقافة والفنون علي آل ناشر؛ الهدايا لأطفال التوحد، موجهاً شكره لجمعية إرادة والحضور من الأطفال وذويهم.

وأبدى الفنان عبدالله آل منصور سعادته بما شاهده في هذه الورشة من تجاوب سريع واندماج مع الرسم؛ مؤكداً أهمية الفن التشكيلي في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي اضطراب التوحد.

من جهتها، ثمّنت جمعية إرادة التوحد هذه الجهود والاستضافة لفنون نجران لخدمة هذه الفئة الغالية، لافتة إلى أنه ستتم جدولة برنامج زيارات وورش مستقبلية لاكتشاف المواهب لديهم وتنميتها ورعايتها.

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"مرسم الإرادة" يحتضن أمسية فنية لذوي اضطراب التوحد بنجران
سبق

نفّذت جمعية إرادة التوحد، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بنجران، ورشة فنية لذوي اضطراب التوحد من خلال "مرسم الإرادة" بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين بالمنطقة.

وتناولت الورشة التي استهدفت (١٨) طفلاً من أطفال التوحد تمّ خلالها تعريفهم بالأدوات وتدريبهم على التعامل معها والبدء بالتلوين ثم الرسم بمساعدة المشرفين على المرسم وتوجيهاتهم، كما تمّ التجوّل في المعرض التشكيلي المصاحب للفعالية تلا ذلك سكيتش مسرحي كوميدي هادف.

وفي الختام، قدّم مدير جمعية الثقافة والفنون علي آل ناشر؛ الهدايا لأطفال التوحد، موجهاً شكره لجمعية إرادة والحضور من الأطفال وذويهم.

وأبدى الفنان عبدالله آل منصور سعادته بما شاهده في هذه الورشة من تجاوب سريع واندماج مع الرسم؛ مؤكداً أهمية الفن التشكيلي في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي اضطراب التوحد.

من جهتها، ثمّنت جمعية إرادة التوحد هذه الجهود والاستضافة لفنون نجران لخدمة هذه الفئة الغالية، لافتة إلى أنه ستتم جدولة برنامج زيارات وورش مستقبلية لاكتشاف المواهب لديهم وتنميتها ورعايتها.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
12:21 PM

"مرسم الإرادة" يحتضن أمسية فنية لذوي اضطراب التوحد بنجران

بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين بالمنطقة واستهدفت 18 طفلاً

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بندر آل عوض - نجران
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نفّذت جمعية إرادة التوحد، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بنجران، ورشة فنية لذوي اضطراب التوحد من خلال "مرسم الإرادة" بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين بالمنطقة.

وتناولت الورشة التي استهدفت (١٨) طفلاً من أطفال التوحد تمّ خلالها تعريفهم بالأدوات وتدريبهم على التعامل معها والبدء بالتلوين ثم الرسم بمساعدة المشرفين على المرسم وتوجيهاتهم، كما تمّ التجوّل في المعرض التشكيلي المصاحب للفعالية تلا ذلك سكيتش مسرحي كوميدي هادف.

وفي الختام، قدّم مدير جمعية الثقافة والفنون علي آل ناشر؛ الهدايا لأطفال التوحد، موجهاً شكره لجمعية إرادة والحضور من الأطفال وذويهم.

وأبدى الفنان عبدالله آل منصور سعادته بما شاهده في هذه الورشة من تجاوب سريع واندماج مع الرسم؛ مؤكداً أهمية الفن التشكيلي في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الورشة وتمكين المدربات من التعامل الأمثل مع المواهب الفنية من ذوي اضطراب التوحد.

من جهتها، ثمّنت جمعية إرادة التوحد هذه الجهود والاستضافة لفنون نجران لخدمة هذه الفئة الغالية، لافتة إلى أنه ستتم جدولة برنامج زيارات وورش مستقبلية لاكتشاف المواهب لديهم وتنميتها ورعايتها.

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