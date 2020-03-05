النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المغامسي": إجراءات الدولة الصارمة للتضييق على "كورونا" محل إجلال

قال: مع الإيمان بقضاء الله وقدره.. وندعو الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة أنه ومع إيماننا بقضاء الله وقدره، وسؤالنا الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد، إلا أن الإجراءات الصارمة المتنوعة الموفقة من قبل الدولة في التضييق على انتشار فيروس “كورونا” في بلادنا هي محل إجلال وإكبار من المواطنين والمقيمين والزوار.

وكانت المملكة قد قررت تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتاً؛ خوفاً من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقال بيان وزارة الداخلية: إنه سيتم مراجعة قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه”.

وفي وقت سابق تم تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.

صالح المغامسي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المغامسي": إجراءات الدولة الصارمة للتضييق على "كورونا" محل إجلال
سبق

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة أنه ومع إيماننا بقضاء الله وقدره، وسؤالنا الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد، إلا أن الإجراءات الصارمة المتنوعة الموفقة من قبل الدولة في التضييق على انتشار فيروس “كورونا” في بلادنا هي محل إجلال وإكبار من المواطنين والمقيمين والزوار.

وكانت المملكة قد قررت تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتاً؛ خوفاً من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقال بيان وزارة الداخلية: إنه سيتم مراجعة قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه”.

وفي وقت سابق تم تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:42 PM

"المغامسي": إجراءات الدولة الصارمة للتضييق على "كورونا" محل إجلال

قال: مع الإيمان بقضاء الله وقدره.. وندعو الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
666

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة أنه ومع إيماننا بقضاء الله وقدره، وسؤالنا الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد، إلا أن الإجراءات الصارمة المتنوعة الموفقة من قبل الدولة في التضييق على انتشار فيروس “كورونا” في بلادنا هي محل إجلال وإكبار من المواطنين والمقيمين والزوار.

وكانت المملكة قد قررت تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتاً؛ خوفاً من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقال بيان وزارة الداخلية: إنه سيتم مراجعة قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه”.

وفي وقت سابق تم تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,001
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,980
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,152

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة