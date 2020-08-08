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بعد نهاية دوامها.. ممرضة سعودية تنقذ عائلة تعرضت لحادث مروري بالمدينة المنورة

"خلود الصاعدي" تفقَّدت العلامات الحيوية للمصابين وقامت بعمل الإسعافات الأولية لهم

أسهمت الممرضة خلود الصاعدي في إنقاذ عائلة، تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة بالمدينة المنورة أثناء مرورها بالطريق بعد نهاية فترة عملها بمركز صحي المحفر.

وتفصيلاً، أوضح مؤيد أبو عنق، المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن الممرضة خلود الصاعدي من أبطال الصحة بالمدينة المنورة شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي أعظم المهن (مهنة التمريض)، وذلك بإنقاذها أفراد عائلة تعرَّضت لحادث مروري بطريق الهجرة؛ إذ قامت على الفور بالتوقف، والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر.

ولفت "أبو عنق" إلى أن المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور محمد الخلاوي، أجرى اتصالاً هاتفيًّا بالممرضة، قدَّم خلاله شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني، ترجمت من خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

وأوضحت الممرضة خلود الصاعدي أنها باشرت الحادث المروري حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، وتفقدت العلامات الحيوية للمصابين، وعملت الإسعافات الأولية لهم، وقامت بتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من آلام بهما.

وتتمنى "صحة المدينة المنورة" السلامة للمصابين، وتقدِّم الشكر والتقدير للممرضة الزميلة خلود الصاعدي على الموقف النبيل سائلين الله لها دوام التوفيق.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن مباشرة ممرضة سعودية حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة، وأنها قامت بإسعاف مصابة لحين وصول الفرق الإسعافية.

ممرضة سعودية تباشر حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد نهاية دوامها.. ممرضة سعودية تنقذ عائلة تعرضت لحادث مروري بالمدينة المنورة
سبق

أسهمت الممرضة خلود الصاعدي في إنقاذ عائلة، تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة بالمدينة المنورة أثناء مرورها بالطريق بعد نهاية فترة عملها بمركز صحي المحفر.

وتفصيلاً، أوضح مؤيد أبو عنق، المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن الممرضة خلود الصاعدي من أبطال الصحة بالمدينة المنورة شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي أعظم المهن (مهنة التمريض)، وذلك بإنقاذها أفراد عائلة تعرَّضت لحادث مروري بطريق الهجرة؛ إذ قامت على الفور بالتوقف، والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر.

ولفت "أبو عنق" إلى أن المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور محمد الخلاوي، أجرى اتصالاً هاتفيًّا بالممرضة، قدَّم خلاله شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني، ترجمت من خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

وأوضحت الممرضة خلود الصاعدي أنها باشرت الحادث المروري حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، وتفقدت العلامات الحيوية للمصابين، وعملت الإسعافات الأولية لهم، وقامت بتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من آلام بهما.

وتتمنى "صحة المدينة المنورة" السلامة للمصابين، وتقدِّم الشكر والتقدير للممرضة الزميلة خلود الصاعدي على الموقف النبيل سائلين الله لها دوام التوفيق.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن مباشرة ممرضة سعودية حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة، وأنها قامت بإسعاف مصابة لحين وصول الفرق الإسعافية.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
01:07 AM

بعد نهاية دوامها.. ممرضة سعودية تنقذ عائلة تعرضت لحادث مروري بالمدينة المنورة

"خلود الصاعدي" تفقَّدت العلامات الحيوية للمصابين وقامت بعمل الإسعافات الأولية لهم

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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أسهمت الممرضة خلود الصاعدي في إنقاذ عائلة، تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة بالمدينة المنورة أثناء مرورها بالطريق بعد نهاية فترة عملها بمركز صحي المحفر.

وتفصيلاً، أوضح مؤيد أبو عنق، المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أن الممرضة خلود الصاعدي من أبطال الصحة بالمدينة المنورة شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي أعظم المهن (مهنة التمريض)، وذلك بإنقاذها أفراد عائلة تعرَّضت لحادث مروري بطريق الهجرة؛ إذ قامت على الفور بالتوقف، والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فرق إسعاف الهلال الأحمر.

ولفت "أبو عنق" إلى أن المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور محمد الخلاوي، أجرى اتصالاً هاتفيًّا بالممرضة، قدَّم خلاله شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني، ترجمت من خلاله أسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

وأوضحت الممرضة خلود الصاعدي أنها باشرت الحادث المروري حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، وتفقدت العلامات الحيوية للمصابين، وعملت الإسعافات الأولية لهم، وقامت بتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من آلام بهما.

وتتمنى "صحة المدينة المنورة" السلامة للمصابين، وتقدِّم الشكر والتقدير للممرضة الزميلة خلود الصاعدي على الموقف النبيل سائلين الله لها دوام التوفيق.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن مباشرة ممرضة سعودية حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة، وأنها قامت بإسعاف مصابة لحين وصول الفرق الإسعافية.

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