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"دويري"‏‫ يوجّه الإدارات المعنية وفرق الصيانة بتفقد مدارس جازان

للوقوف على حالة المباني بعد الأمطار وإعدادها للعام الدراسي الجديد

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري الإدارات المعنية كالأمن والسلامة

المدرسية وإدارة المباني وفرق الصيانة العاجلة بتفقد مدارس المنطقة والحرص على جاهزية انطلاقة العام الدراسي الجديد

وذلك بعد الأجواء المناخية التي عاشتها المنطقة أول أمس الثلاثاء.

وتضمن توجيه "التنسيق بين الإدارات ذات العلاقات ومديري المكاتب للوقوف على حالة جميع المدارس بعد الأمطار وتقديم الصيانة العاجلة للمدارس التي تأثرت بالحالة المناخية وضمان جاهزيتها لبداية العام الدراسي".

وكانت منطقة جازان ومحافظاتها شهدت هطول أمطار غزيرة مسبوقة بغبار وأتربة وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

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"دويري"‏‫ يوجّه الإدارات المعنية وفرق الصيانة بتفقد مدارس جازان
سبق

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري الإدارات المعنية كالأمن والسلامة

المدرسية وإدارة المباني وفرق الصيانة العاجلة بتفقد مدارس المنطقة والحرص على جاهزية انطلاقة العام الدراسي الجديد

وذلك بعد الأجواء المناخية التي عاشتها المنطقة أول أمس الثلاثاء.

وتضمن توجيه "التنسيق بين الإدارات ذات العلاقات ومديري المكاتب للوقوف على حالة جميع المدارس بعد الأمطار وتقديم الصيانة العاجلة للمدارس التي تأثرت بالحالة المناخية وضمان جاهزيتها لبداية العام الدراسي".

وكانت منطقة جازان ومحافظاتها شهدت هطول أمطار غزيرة مسبوقة بغبار وأتربة وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:07 AM

"دويري"‏‫ يوجّه الإدارات المعنية وفرق الصيانة بتفقد مدارس جازان

للوقوف على حالة المباني بعد الأمطار وإعدادها للعام الدراسي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري الإدارات المعنية كالأمن والسلامة

المدرسية وإدارة المباني وفرق الصيانة العاجلة بتفقد مدارس المنطقة والحرص على جاهزية انطلاقة العام الدراسي الجديد

وذلك بعد الأجواء المناخية التي عاشتها المنطقة أول أمس الثلاثاء.

وتضمن توجيه "التنسيق بين الإدارات ذات العلاقات ومديري المكاتب للوقوف على حالة جميع المدارس بعد الأمطار وتقديم الصيانة العاجلة للمدارس التي تأثرت بالحالة المناخية وضمان جاهزيتها لبداية العام الدراسي".

وكانت منطقة جازان ومحافظاتها شهدت هطول أمطار غزيرة مسبوقة بغبار وأتربة وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

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