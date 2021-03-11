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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا

"رويترز": عدد الوفيات بالفيروس تتخطى 2.6 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 118 مليونًا و630 ألفًا و45 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و631 ألفًا و996 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 94 مليونًا و238 ألفًا و652 حالة وفق "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا
سبق

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 118 مليونًا و630 ألفًا و45 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و631 ألفًا و996 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 94 مليونًا و238 ألفًا و652 حالة وفق "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
09:40 AM

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118.6 مليونًا

"رويترز": عدد الوفيات بالفيروس تتخطى 2.6 مليون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 118 مليونًا و630 ألفًا و45 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و631 ألفًا و996 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 94 مليونًا و238 ألفًا و652 حالة وفق "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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