مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "البلادي" رتبة مقدم

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء فهد بن مطلق العصيمي، المقدم بدر بن عطية الله البلادي، رتبته الجديدة "مقدم"، في شعبة الضبط الجنائي.

وعبّر المقدم "البلادي" عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.