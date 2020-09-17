وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره النيجري

بحثا تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية النيجر كالا انكوراو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم في البلدين.

واستعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.