أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة "132" مسجداً، و"112" جامعاً، و"8" مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم. وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس.

"الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-18 أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة "132" مسجداً، و"112" جامعاً، و"8" مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم.

وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:42 PM

"الشؤون الإسلامية" تهيئ 252 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في الحدود الشمالية موعد إقامتها في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس





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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تهيئة "132" مسجداً، و"112" جامعاً، و"8" مصليات في جميع محافظات المنطقة؛ والقيام بأعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم.

وأوضح الفرع أن موعد إقامة صلاة العيد في المنطقة سيكون بعد مضي ربع ساعة من شروق الشمس.