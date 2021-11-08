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تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها

يستمر 3 سنوات ويشمل متابعة القديمة والمهجورة و"التسوير والنظافة"

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدًا لتشغيل وتأدية خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين في مقابر مكة المكرمة، بمبلغ (24.152.415) ريالًا لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

ويتضمن العقد تنظيف المقابر، وحفر وتجهيز القبور، وصيانة وتشغيل مغاسل الموتى، وتوفير المواد والمعدات اللازمة، مع توفير العمالة المدربة؛ لتنفيذ وتشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، إضافة إلى متابعة المقابر القديمة والمهجورة في مكة المكرمة وضواحيها، والقيام بتسويرها وصيانتها، مع الاهتمام بنظافتها على مدار العام.

ويبلغ عدد المقابر المستخدمة للدفن في مكة المكرمة 4 مقابر؛ هي: مقبرة المعلاة، والشرائع، وشهداء الحرم، وبحرة، وطاقتها الاستيعابية مجتمعة تزيد على 50 ألف قبر، وتقوم إدارة التجهيز بالأمانة بتقدم خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين ومتابعة المقابر وصيانتها، والإشراف على المغاسل الخيرية بالعاصمة المقدسة، إلى جانب وضع خطط مستقبلية لزيادة أعداد المقابر بصفة عامة في مكة المكرمة؛ على أن تكون داخل حدود الحرم، وموزعة على مداخل مكة المكرمة.

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تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدًا لتشغيل وتأدية خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين في مقابر مكة المكرمة، بمبلغ (24.152.415) ريالًا لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

ويتضمن العقد تنظيف المقابر، وحفر وتجهيز القبور، وصيانة وتشغيل مغاسل الموتى، وتوفير المواد والمعدات اللازمة، مع توفير العمالة المدربة؛ لتنفيذ وتشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، إضافة إلى متابعة المقابر القديمة والمهجورة في مكة المكرمة وضواحيها، والقيام بتسويرها وصيانتها، مع الاهتمام بنظافتها على مدار العام.

ويبلغ عدد المقابر المستخدمة للدفن في مكة المكرمة 4 مقابر؛ هي: مقبرة المعلاة، والشرائع، وشهداء الحرم، وبحرة، وطاقتها الاستيعابية مجتمعة تزيد على 50 ألف قبر، وتقوم إدارة التجهيز بالأمانة بتقدم خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين ومتابعة المقابر وصيانتها، والإشراف على المغاسل الخيرية بالعاصمة المقدسة، إلى جانب وضع خطط مستقبلية لزيادة أعداد المقابر بصفة عامة في مكة المكرمة؛ على أن تكون داخل حدود الحرم، وموزعة على مداخل مكة المكرمة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
01:19 PM

تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها

يستمر 3 سنوات ويشمل متابعة القديمة والمهجورة و"التسوير والنظافة"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدًا لتشغيل وتأدية خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين في مقابر مكة المكرمة، بمبلغ (24.152.415) ريالًا لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

ويتضمن العقد تنظيف المقابر، وحفر وتجهيز القبور، وصيانة وتشغيل مغاسل الموتى، وتوفير المواد والمعدات اللازمة، مع توفير العمالة المدربة؛ لتنفيذ وتشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، إضافة إلى متابعة المقابر القديمة والمهجورة في مكة المكرمة وضواحيها، والقيام بتسويرها وصيانتها، مع الاهتمام بنظافتها على مدار العام.

ويبلغ عدد المقابر المستخدمة للدفن في مكة المكرمة 4 مقابر؛ هي: مقبرة المعلاة، والشرائع، وشهداء الحرم، وبحرة، وطاقتها الاستيعابية مجتمعة تزيد على 50 ألف قبر، وتقوم إدارة التجهيز بالأمانة بتقدم خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين ومتابعة المقابر وصيانتها، والإشراف على المغاسل الخيرية بالعاصمة المقدسة، إلى جانب وضع خطط مستقبلية لزيادة أعداد المقابر بصفة عامة في مكة المكرمة؛ على أن تكون داخل حدود الحرم، وموزعة على مداخل مكة المكرمة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

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