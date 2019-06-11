تمديد ساعات عمل مراكز التحويل التابعة للبنوك.. لمنع تزاحم العملاء

أتاحت مؤسسة النقد لمراكز التحويل التابعة للبنوك العمل من الساعة 7 صباحاً حتى 5:30 مساء طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.
وجاء القرار للحد من تزاحم العملاء في ظل الظروف الحالية.
أتاحت مؤسسة النقد لمراكز التحويل التابعة للبنوك العمل من الساعة 7 صباحاً حتى 5:30 مساء طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.
وجاء القرار للحد من تزاحم العملاء في ظل الظروف الحالية.مؤسسة النقد السعودي ساما
أتاحت مؤسسة النقد لمراكز التحويل التابعة للبنوك العمل من الساعة 7 صباحاً حتى 5:30 مساء طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.
وجاء القرار للحد من تزاحم العملاء في ظل الظروف الحالية.
أتاحت مؤسسة النقد لمراكز التحويل التابعة للبنوك العمل من الساعة 7 صباحاً حتى 5:30 مساء طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.
وجاء القرار للحد من تزاحم العملاء في ظل الظروف الحالية.