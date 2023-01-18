"رويترز" تكشف أفضل 15 لقطة في رالي داكار بالسعودية

من مشهد الإبل إلى احتراق سيارة الفريق الفرنسي .. بين جدة والوجه

من مشهد السباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل، إلى لحظة احتراق سيارة الفريق الفرنسي بين جدة والوجه، قدّمت وكالة أنباء "رويترز" 15 صورة من أفضل لقطات رالي دكار 2020 الذي أُقيم بالسعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير.

ويعد رالي داكار أحد أصعب الراليات الصحراوية في العالم، خاصة أنه أُقيم في المملكة للمرّة الأولى، وشمل 12 مرحلة صعبة ومخادعة، بطول إجمالي يبلغ 7500 كلم.

ومن بين اللقطات التي أبرزتها "رويترز"، لحظة احتراق سيارة "آر دي ليمتد" التي كان يقودها فريق فرنسي في المرحلة الأولى بين جدّة والوجه، أيضاً لقطة ظهرت وكأنها سباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل في نيوم بالمرحلة الثانية للسباق، وثالثة لمشاهد يدخن "النرجيلة" ويستمتع بمتابعة شاحنة مشاركة في السباق بمنطقة نيوم خلال المرحلة الرابعة.

كما شمل تقرير "رويترز" كثيراً من اللقطات التي أبرزت قوة الطبيعة وصعوبتها، خاصة في مناطق الكثبان الرملية.