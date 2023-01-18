النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رويترز" تكشف أفضل 15 لقطة في رالي داكار بالسعودية

من مشهد الإبل إلى احتراق سيارة الفريق الفرنسي .. بين جدة والوجه

من مشهد السباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل، إلى لحظة احتراق سيارة الفريق الفرنسي بين جدة والوجه، قدّمت وكالة أنباء "رويترز" 15 صورة من أفضل لقطات رالي دكار 2020 الذي أُقيم بالسعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير.

ويعد رالي داكار أحد أصعب الراليات الصحراوية في العالم، خاصة أنه أُقيم في المملكة للمرّة الأولى، وشمل 12 مرحلة صعبة ومخادعة، بطول إجمالي يبلغ 7500 كلم.

ومن بين اللقطات التي أبرزتها "رويترز"، لحظة احتراق سيارة "آر دي ليمتد" التي كان يقودها فريق فرنسي في المرحلة الأولى بين جدّة والوجه، أيضاً لقطة ظهرت وكأنها سباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل في نيوم بالمرحلة الثانية للسباق، وثالثة لمشاهد يدخن "النرجيلة" ويستمتع بمتابعة شاحنة مشاركة في السباق بمنطقة نيوم خلال المرحلة الرابعة.

كما شمل تقرير "رويترز" كثيراً من اللقطات التي أبرزت قوة الطبيعة وصعوبتها، خاصة في مناطق الكثبان الرملية.

رالي داكار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رويترز" تكشف أفضل 15 لقطة في رالي داكار بالسعودية
سبق

من مشهد السباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل، إلى لحظة احتراق سيارة الفريق الفرنسي بين جدة والوجه، قدّمت وكالة أنباء "رويترز" 15 صورة من أفضل لقطات رالي دكار 2020 الذي أُقيم بالسعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير.

ويعد رالي داكار أحد أصعب الراليات الصحراوية في العالم، خاصة أنه أُقيم في المملكة للمرّة الأولى، وشمل 12 مرحلة صعبة ومخادعة، بطول إجمالي يبلغ 7500 كلم.

ومن بين اللقطات التي أبرزتها "رويترز"، لحظة احتراق سيارة "آر دي ليمتد" التي كان يقودها فريق فرنسي في المرحلة الأولى بين جدّة والوجه، أيضاً لقطة ظهرت وكأنها سباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل في نيوم بالمرحلة الثانية للسباق، وثالثة لمشاهد يدخن "النرجيلة" ويستمتع بمتابعة شاحنة مشاركة في السباق بمنطقة نيوم خلال المرحلة الرابعة.

كما شمل تقرير "رويترز" كثيراً من اللقطات التي أبرزت قوة الطبيعة وصعوبتها، خاصة في مناطق الكثبان الرملية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:18 PM

"رويترز" تكشف أفضل 15 لقطة في رالي داكار بالسعودية

من مشهد الإبل إلى احتراق سيارة الفريق الفرنسي .. بين جدة والوجه

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
10,343

من مشهد السباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل، إلى لحظة احتراق سيارة الفريق الفرنسي بين جدة والوجه، قدّمت وكالة أنباء "رويترز" 15 صورة من أفضل لقطات رالي دكار 2020 الذي أُقيم بالسعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير.

ويعد رالي داكار أحد أصعب الراليات الصحراوية في العالم، خاصة أنه أُقيم في المملكة للمرّة الأولى، وشمل 12 مرحلة صعبة ومخادعة، بطول إجمالي يبلغ 7500 كلم.

ومن بين اللقطات التي أبرزتها "رويترز"، لحظة احتراق سيارة "آر دي ليمتد" التي كان يقودها فريق فرنسي في المرحلة الأولى بين جدّة والوجه، أيضاً لقطة ظهرت وكأنها سباق بين قائد الدرّاجة النارية وقطيع من الإبل في نيوم بالمرحلة الثانية للسباق، وثالثة لمشاهد يدخن "النرجيلة" ويستمتع بمتابعة شاحنة مشاركة في السباق بمنطقة نيوم خلال المرحلة الرابعة.

كما شمل تقرير "رويترز" كثيراً من اللقطات التي أبرزت قوة الطبيعة وصعوبتها، خاصة في مناطق الكثبان الرملية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,951
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,024
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,077

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة