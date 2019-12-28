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فيديو صادم .. شاهد ما طلبه مُعلم من أطفال حضانة بالصين

الشرطة تحتجزه .. وأولياء الأمور يؤكّدون: ليست المرة الأولى

أظهر فيديو صادم لحظة قيام 30 طفلاً في حضانة بالصين، بلطم وجوههم بشدة والضرب على أفواههم، بأمرٍ من معلمهم، الذي كان يقوم بالعمل الشائن بنفسه إذا تكاسل الطفل المسكين، أو توقف من الألم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ألقت الشرطة القبض على مُعلم في مقاطعة هاينان- جنوبي الصين، يوم الأربعاء الماضي، عقب بث الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في حضانة خاصة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أثار الفيديو صدمة بين أولياء أمور الأطفال، وطالبوا بتطبيق أشد عقوبة على المُعلم.

ويظهر الفيديو، كيف أوقف المعلم الأطفال الصغار في ثلاثة صفوف، وأمرهم أن يقوموا بلطم وجوههم بشدة، والضرب على أفواههم، بينما كان المُعلم يتنقل بين الأطفال مشرفاً على تنفيذ الأمر، أو يقوم بتنفيذه بنفسه، كما حدث مع ولديْن من الصغار.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، عن أولياء الأمور، أنها ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها هذا المُعلم أبناءهم بعقابٍ بدني، مؤكّدين أنهم تقدموا بشكوى لإدارة الحضانة، التي تضم 12 فصلاً، لكن دون جدوى.

وحسب أولياء الأمور، فإن هذه الحضانة تتقاضى مصروفات مرتفعة بحجة أنها تقدم منهجاً تربوياً دولياً مميزاً.

من جهتها، قالت الشرطة إنها لا تزال تحتجز المعلم، إلى حين انتهاء التحقيقات في الحادث وسؤال مسؤولي الحضانة.

جدير بالذكر، أن هذا الحادث يأتي بعد شهر واحد فقط من حادث مماثل في مقاطعة جيانغسو، حين أمرت مُعلمة أربعة أطفال في حضانة بأن يقوموا بصفع بعضهم دون توقف حتى تأمرهم.

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فيديو صادم .. شاهد ما طلبه مُعلم من أطفال حضانة بالصين
سبق

أظهر فيديو صادم لحظة قيام 30 طفلاً في حضانة بالصين، بلطم وجوههم بشدة والضرب على أفواههم، بأمرٍ من معلمهم، الذي كان يقوم بالعمل الشائن بنفسه إذا تكاسل الطفل المسكين، أو توقف من الألم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ألقت الشرطة القبض على مُعلم في مقاطعة هاينان- جنوبي الصين، يوم الأربعاء الماضي، عقب بث الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في حضانة خاصة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أثار الفيديو صدمة بين أولياء أمور الأطفال، وطالبوا بتطبيق أشد عقوبة على المُعلم.

ويظهر الفيديو، كيف أوقف المعلم الأطفال الصغار في ثلاثة صفوف، وأمرهم أن يقوموا بلطم وجوههم بشدة، والضرب على أفواههم، بينما كان المُعلم يتنقل بين الأطفال مشرفاً على تنفيذ الأمر، أو يقوم بتنفيذه بنفسه، كما حدث مع ولديْن من الصغار.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، عن أولياء الأمور، أنها ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها هذا المُعلم أبناءهم بعقابٍ بدني، مؤكّدين أنهم تقدموا بشكوى لإدارة الحضانة، التي تضم 12 فصلاً، لكن دون جدوى.

وحسب أولياء الأمور، فإن هذه الحضانة تتقاضى مصروفات مرتفعة بحجة أنها تقدم منهجاً تربوياً دولياً مميزاً.

من جهتها، قالت الشرطة إنها لا تزال تحتجز المعلم، إلى حين انتهاء التحقيقات في الحادث وسؤال مسؤولي الحضانة.

جدير بالذكر، أن هذا الحادث يأتي بعد شهر واحد فقط من حادث مماثل في مقاطعة جيانغسو، حين أمرت مُعلمة أربعة أطفال في حضانة بأن يقوموا بصفع بعضهم دون توقف حتى تأمرهم.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
01:26 PM

فيديو صادم .. شاهد ما طلبه مُعلم من أطفال حضانة بالصين

الشرطة تحتجزه .. وأولياء الأمور يؤكّدون: ليست المرة الأولى

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
4,532

أظهر فيديو صادم لحظة قيام 30 طفلاً في حضانة بالصين، بلطم وجوههم بشدة والضرب على أفواههم، بأمرٍ من معلمهم، الذي كان يقوم بالعمل الشائن بنفسه إذا تكاسل الطفل المسكين، أو توقف من الألم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ألقت الشرطة القبض على مُعلم في مقاطعة هاينان- جنوبي الصين، يوم الأربعاء الماضي، عقب بث الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في حضانة خاصة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أثار الفيديو صدمة بين أولياء أمور الأطفال، وطالبوا بتطبيق أشد عقوبة على المُعلم.

ويظهر الفيديو، كيف أوقف المعلم الأطفال الصغار في ثلاثة صفوف، وأمرهم أن يقوموا بلطم وجوههم بشدة، والضرب على أفواههم، بينما كان المُعلم يتنقل بين الأطفال مشرفاً على تنفيذ الأمر، أو يقوم بتنفيذه بنفسه، كما حدث مع ولديْن من الصغار.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، عن أولياء الأمور، أنها ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها هذا المُعلم أبناءهم بعقابٍ بدني، مؤكّدين أنهم تقدموا بشكوى لإدارة الحضانة، التي تضم 12 فصلاً، لكن دون جدوى.

وحسب أولياء الأمور، فإن هذه الحضانة تتقاضى مصروفات مرتفعة بحجة أنها تقدم منهجاً تربوياً دولياً مميزاً.

من جهتها، قالت الشرطة إنها لا تزال تحتجز المعلم، إلى حين انتهاء التحقيقات في الحادث وسؤال مسؤولي الحضانة.

جدير بالذكر، أن هذا الحادث يأتي بعد شهر واحد فقط من حادث مماثل في مقاطعة جيانغسو، حين أمرت مُعلمة أربعة أطفال في حضانة بأن يقوموا بصفع بعضهم دون توقف حتى تأمرهم.

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