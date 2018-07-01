"السعيدي" يحصل على الماجستير في مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية

احتفت قبيلة آل سعيد من قبائل الشغبان بمحافظة الحجرة بالباحة، بابنهم عبدالله أحمد السعيدي؛ لحصوله على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الباحة بتقدير ممتاز.

وأقامت قبيلة "آل سعيد" حفلاً بحضور مدير مكتب التعليم بالحجرة إبراهيم خلف، وشيخ قبائل الشغبان أحمد الطيار، وقبائل آل أحمد، وآل سهلة، وآل هتان.