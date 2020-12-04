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"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

إجمالي عدد الإصابات 86 ألفًا وتعافي 56 ألفًا ووفاة 1219

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثَل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز، اليوم.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744
سبق

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثَل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز، اليوم.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:26 PM

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

إجمالي عدد الإصابات 86 ألفًا وتعافي 56 ألفًا ووفاة 1219

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثَل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز، اليوم.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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