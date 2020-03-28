النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رماد الجثث يشكك في صحة الرواية الصينية عن عدد ضحايا "كورونا"

عاملو صالات الجنائز يرفضون تقديم تفاصيل

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن بدء تسلم العائلات في مدينة ووهان في وسط الصين هذا الأسبوع رماد جثت أقاربهم الذين ماتوا بسبب فيروس "كورونا" الجديد، كشف عن زيادة في أعداد الضحايا التي أعلنت الصين أنها لم تتجاوز 3300 متوفىً، حسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.


ونقلت "بلومبيرغ" عن وسائل إعلام صينية أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.

وأضافت الوكالة أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي ينتظر تسليمها.

وتسلم السلطات الصينية رماد الجثت المحروقة في جرار إلى أقارب الشخص المتوفى بسبب "كورونا".

الصين مدينة ووهان رماد الجثث فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
رماد الجثث يشكك في صحة الرواية الصينية عن عدد ضحايا "كورونا"
سبق

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن بدء تسلم العائلات في مدينة ووهان في وسط الصين هذا الأسبوع رماد جثت أقاربهم الذين ماتوا بسبب فيروس "كورونا" الجديد، كشف عن زيادة في أعداد الضحايا التي أعلنت الصين أنها لم تتجاوز 3300 متوفىً، حسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.


ونقلت "بلومبيرغ" عن وسائل إعلام صينية أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.

وأضافت الوكالة أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي ينتظر تسليمها.

وتسلم السلطات الصينية رماد الجثت المحروقة في جرار إلى أقارب الشخص المتوفى بسبب "كورونا".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:34 PM

رماد الجثث يشكك في صحة الرواية الصينية عن عدد ضحايا "كورونا"

عاملو صالات الجنائز يرفضون تقديم تفاصيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
32,051

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن بدء تسلم العائلات في مدينة ووهان في وسط الصين هذا الأسبوع رماد جثت أقاربهم الذين ماتوا بسبب فيروس "كورونا" الجديد، كشف عن زيادة في أعداد الضحايا التي أعلنت الصين أنها لم تتجاوز 3300 متوفىً، حسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.


ونقلت "بلومبيرغ" عن وسائل إعلام صينية أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.

وأضافت الوكالة أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي ينتظر تسليمها.

وتسلم السلطات الصينية رماد الجثت المحروقة في جرار إلى أقارب الشخص المتوفى بسبب "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,741

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة