النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العارضة.. مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم يُكَرّم أبطال الصحة

نظير جهودهم التطوعية المبذولة في مواجهة فيروس كورونا

كرّم مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم بالعارضة بمنطقة جازان، عددًا من رؤساء ولاعبي فِرَق المحافظة العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المشرف العام لمكتب الرابطة بالعارضة عبدالله معشي، بجهود الزملاء اللاعبين العاملين في القطاع الصحي، وما يبذلونه من جهود لمكافحة فيروس كورونا مقدمًا لهم شكره واعتزازه بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

حضر التكريم كل من مدير مكتب الرابطة أحمد معيدي ونائبه سلمان سحاري وعدد من رؤساء فِرَق المحافظة.

وفي نهاية التكريم قدّم المكرّمون شكرهم وتقديرهم لمكتب الرابطة بالعارضة على الاحتفال والتكريم متمنين للجميع التوفيق.

رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
العارضة.. مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم يُكَرّم أبطال الصحة
سبق

كرّم مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم بالعارضة بمنطقة جازان، عددًا من رؤساء ولاعبي فِرَق المحافظة العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المشرف العام لمكتب الرابطة بالعارضة عبدالله معشي، بجهود الزملاء اللاعبين العاملين في القطاع الصحي، وما يبذلونه من جهود لمكافحة فيروس كورونا مقدمًا لهم شكره واعتزازه بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

حضر التكريم كل من مدير مكتب الرابطة أحمد معيدي ونائبه سلمان سحاري وعدد من رؤساء فِرَق المحافظة.

وفي نهاية التكريم قدّم المكرّمون شكرهم وتقديرهم لمكتب الرابطة بالعارضة على الاحتفال والتكريم متمنين للجميع التوفيق.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
10:46 AM

العارضة.. مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم يُكَرّم أبطال الصحة

نظير جهودهم التطوعية المبذولة في مواجهة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
107

كرّم مكتب رابطة فِرَق الأحياء لكرة القدم بالعارضة بمنطقة جازان، عددًا من رؤساء ولاعبي فِرَق المحافظة العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المشرف العام لمكتب الرابطة بالعارضة عبدالله معشي، بجهود الزملاء اللاعبين العاملين في القطاع الصحي، وما يبذلونه من جهود لمكافحة فيروس كورونا مقدمًا لهم شكره واعتزازه بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

حضر التكريم كل من مدير مكتب الرابطة أحمد معيدي ونائبه سلمان سحاري وعدد من رؤساء فِرَق المحافظة.

وفي نهاية التكريم قدّم المكرّمون شكرهم وتقديرهم لمكتب الرابطة بالعارضة على الاحتفال والتكريم متمنين للجميع التوفيق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,090
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,214

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة