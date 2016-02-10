النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يستهل مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي بهدفين في "شهر خوردو"

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "حامل لقب دوري أبطال آسيا" مشواره في حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بفوز ثمين على نظيره شهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل بالإمارات العربية المتحدة بعد اختيار الأندية السعودية لها أرضاً محايدة تقام عليها المواجهات التي في ضيافتها مع الأندية الإيرانية.

بدأ الشوط الأول وفرض حامل اللقب أسلوبه التكتيكي على المباراة منذ دقائقها الأولى، مع ضياع كم فرص وسوء استغلال لها والتي تتحطم على الجدار الدفاعي للفريق الإيراني.

لكن الهلال نوع الأسلوب باعتماده على التسديد من خارج المنطقة وهو ما تحقق عند الدقيقة 44 عندما سدد البيروفي كاريلو كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الإيرانية، معلناً بذلك تقدم فريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأزرق على مجريات المواجهة، وتمكن من زيادة الغلة عند الدقيقة 68 عبر المهاجم بافاتيمبي غوميز بعد جهد كبير قام به كاريلو من الجهة اليسرى في سبيل تحضير الكرة وصلت للأول لم يبذل جهداً كبيراً في ترجمتها هدفاً في شباك الفريق الإيراني.

استمرت النتيجة بتفوق الهلال حتى أعلن حكم المواجهة فوز الهلال بهدفين دون مقابل.

الهلال شهر خودرو دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يستهل مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي بهدفين في "شهر خوردو"
سبق

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "حامل لقب دوري أبطال آسيا" مشواره في حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بفوز ثمين على نظيره شهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل بالإمارات العربية المتحدة بعد اختيار الأندية السعودية لها أرضاً محايدة تقام عليها المواجهات التي في ضيافتها مع الأندية الإيرانية.

بدأ الشوط الأول وفرض حامل اللقب أسلوبه التكتيكي على المباراة منذ دقائقها الأولى، مع ضياع كم فرص وسوء استغلال لها والتي تتحطم على الجدار الدفاعي للفريق الإيراني.

لكن الهلال نوع الأسلوب باعتماده على التسديد من خارج المنطقة وهو ما تحقق عند الدقيقة 44 عندما سدد البيروفي كاريلو كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الإيرانية، معلناً بذلك تقدم فريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأزرق على مجريات المواجهة، وتمكن من زيادة الغلة عند الدقيقة 68 عبر المهاجم بافاتيمبي غوميز بعد جهد كبير قام به كاريلو من الجهة اليسرى في سبيل تحضير الكرة وصلت للأول لم يبذل جهداً كبيراً في ترجمتها هدفاً في شباك الفريق الإيراني.

استمرت النتيجة بتفوق الهلال حتى أعلن حكم المواجهة فوز الهلال بهدفين دون مقابل.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
07:52 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:53 PM

الهلال يستهل مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي بهدفين في "شهر خوردو"

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
8
2,752

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "حامل لقب دوري أبطال آسيا" مشواره في حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بفوز ثمين على نظيره شهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل بالإمارات العربية المتحدة بعد اختيار الأندية السعودية لها أرضاً محايدة تقام عليها المواجهات التي في ضيافتها مع الأندية الإيرانية.

بدأ الشوط الأول وفرض حامل اللقب أسلوبه التكتيكي على المباراة منذ دقائقها الأولى، مع ضياع كم فرص وسوء استغلال لها والتي تتحطم على الجدار الدفاعي للفريق الإيراني.

لكن الهلال نوع الأسلوب باعتماده على التسديد من خارج المنطقة وهو ما تحقق عند الدقيقة 44 عندما سدد البيروفي كاريلو كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الإيرانية، معلناً بذلك تقدم فريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأزرق على مجريات المواجهة، وتمكن من زيادة الغلة عند الدقيقة 68 عبر المهاجم بافاتيمبي غوميز بعد جهد كبير قام به كاريلو من الجهة اليسرى في سبيل تحضير الكرة وصلت للأول لم يبذل جهداً كبيراً في ترجمتها هدفاً في شباك الفريق الإيراني.

استمرت النتيجة بتفوق الهلال حتى أعلن حكم المواجهة فوز الهلال بهدفين دون مقابل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,478
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,241
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,597

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة