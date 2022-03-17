ضبط شخص يسكب مادة سائلة على مقابض عدد من السيارات في جدة

يُتوقَّع معاناته من اعتلالات نفسية

قبضت الجهات الأمنية في محافظة جدة على شخص؛ ظهر في مقاطع فيديو وهو يقوم بسكب مادة سائلة على مقابض أبواب المركبات في عدد من أحياء جدة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشخص قد يكون يعاني اعتلالات نفسية.