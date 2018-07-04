منظمة QM تختار مقرراً إلكترونياً لجامعة الملك خالد كنموذج دولي

لأكثر من 60 ألف منتسب تعليمي وعلى مدى السنوات الخمس القادمة

اختارت منظمة Quality Matters "الكوالتي ماترز" العالمية، مقرراً إلكترونياً من جامعة الملك خالد؛ ليكون مقرراً مثالياً ومرجعاً دولياً للتطوير المهني لمنسوبي المنظمة حول العالم.

ويُعتبر المقرر الذي طورته الجامعة داخلياً "Computer organization 2" مقرراً نموذجياً ومرجعاً دولياً لأكثر من 60 ألف منتسب تعليمي لمدة خمس سنوات قادمة.

وقد مرت عملية اختيار المقرر بمنافسة مع مئات المقررات المشاركة من 1000 مؤسسة تعليمية حول العالم.

ويعدّ هذا الإنجاز بداية الطريق أمام جامعة الملك خالد لكي تكون مثالاً ونموذجاً فريداً يحتذى به محلياً وعالمياً في تطوير المقررات وفقاً لمعايير الجودة.

وتعدّ الجامعة أول مؤسسة تعليمية على مستوى الشرق الأوسط تبني شراكة مع منظمة QM في عام 2010.

وأولت عمادة التعلم الإلكتروني قسم جودة المقررات الإلكترونية بجامعة الملك خالد في الجزء الأخير من العام 1431هـ "2010م"، مهمة رفع الوعي المتعلق بالجودة في التعلم الإلكتروني، لا سيما جودة المقررات الإلكترونية لتحقيق المعيارية والحصول على مقررات معتمدة، مع العمل في نفس الوقت على ترويج أفضل الممارسات وتحفيز التميز والابتكار في التعليم والتعلم.

ويعمل قسم الجودة على مستوى برنامج التعلم الإلكتروني عن طريق قياس الأداء والمبادرة بجهود التحسين؛ لتحقيق رؤية العمادة المتمثلة في تمكين عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد من تصميم مقرر إلكتروني ذي جودة عالية وبناء على رسالة متمثلة في تعزيز وتحسين جودة التعلم الإلكتروني ومخرجاته بما يخدم المتعلم.

يشار إلى أن الجامعة اختارت بناء شراكتها مع منظمة "الكوالتي ماترز" نظراً لما تمتلكه هذه المنظمة من خبرة وريادة في مجال جودة المقررات الإلكترونية على مستوى العالم.

وأثمرت هذه الشراكة عن تبني جامعة الملك خالد معايير معتمدة من هذه المنظمة لتكون الأساس المنظم لجودة المقررات الإلكترونية على مستوى الجامعة.

وطورت عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة أكثر من 130 مقرراً إلكترونياً في مختلف التخصصات، منها 32 مقرراً معتمداً رسمياً من قبلQM، و35 مراجعاً ومحكماً في جودة المقررات الإلكترونية.