افتتح أخيراً أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا، بعد 14 عامًا من الجدل والتأخير البيروقراطي. وفي ظل تطبيق القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أقيمت أول صلاة في المسجد مساء أمس الاثنين، بحضور عدد قليل من المصلين، ومن المتوقع إقامة احتفال أكبر بافتتاح المسجد بعد انتهاء الوباء. ووفق صحيفة "كاتيميريني"، قال وزير الشؤون الدينية في حكومة جيورجوس كالانتزيس: افتتاح المسجد يبعث رسالة واضحة عن الديمقراطية والحرية الدينية واحترام الدين. وتسببت معارضة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، في تأخر افتتاح المسجد منذ 1979 واستغرق الأمر سنوات، حتى بعد موافقة الحكومة على الافتتاح في 2006. يشار إلى أن الإمام الأول لمسجد أثينا، مغربي المولد يوناني الجنسية يدعى زكي محمد، درس أصول الدين والرياضيات ويتحدث العربية واليونانية والفرنسية. ويمثل المسيحيون الأرثوذكس الغالبية العظمى من اليونانيين 97%. وتوجد أقلية مسلمة على طول الحدود البرية مع تركيا، إلى جانب عشرات الآلاف من العمال واللاجئين المسلمين في البلاد.

بعد 14 عامًا من الجدل.. افتتاح أول مسجد في أثينا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-03 افتتح أخيراً أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا، بعد 14 عامًا من الجدل والتأخير البيروقراطي.



وفي ظل تطبيق القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أقيمت أول صلاة في المسجد مساء أمس الاثنين، بحضور عدد قليل من المصلين، ومن المتوقع إقامة احتفال أكبر بافتتاح المسجد بعد انتهاء الوباء.



ووفق صحيفة "كاتيميريني"، قال وزير الشؤون الدينية في حكومة جيورجوس كالانتزيس: افتتاح المسجد يبعث رسالة واضحة عن الديمقراطية والحرية الدينية واحترام الدين.



وتسببت معارضة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، في تأخر افتتاح المسجد منذ 1979 واستغرق الأمر سنوات، حتى بعد موافقة الحكومة على الافتتاح في 2006.



يشار إلى أن الإمام الأول لمسجد أثينا، مغربي المولد يوناني الجنسية يدعى زكي محمد، درس أصول الدين والرياضيات ويتحدث العربية واليونانية والفرنسية.



ويمثل المسيحيون الأرثوذكس الغالبية العظمى من اليونانيين 97%.



وتوجد أقلية مسلمة على طول الحدود البرية مع تركيا، إلى جانب عشرات الآلاف من العمال واللاجئين المسلمين في البلاد.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 03:04 PM

بعد 14 عامًا من الجدل.. افتتاح أول مسجد في أثينا أقيمت أول صلاة فيه بحضور عدد قليل من المصلين





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افتتح أخيراً أول مسجد في العاصمة اليونانية أثينا، بعد 14 عامًا من الجدل والتأخير البيروقراطي.



وفي ظل تطبيق القيود المرتبطة بفيروس كورونا، أقيمت أول صلاة في المسجد مساء أمس الاثنين، بحضور عدد قليل من المصلين، ومن المتوقع إقامة احتفال أكبر بافتتاح المسجد بعد انتهاء الوباء.



ووفق صحيفة "كاتيميريني"، قال وزير الشؤون الدينية في حكومة جيورجوس كالانتزيس: افتتاح المسجد يبعث رسالة واضحة عن الديمقراطية والحرية الدينية واحترام الدين.



وتسببت معارضة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، في تأخر افتتاح المسجد منذ 1979 واستغرق الأمر سنوات، حتى بعد موافقة الحكومة على الافتتاح في 2006.



يشار إلى أن الإمام الأول لمسجد أثينا، مغربي المولد يوناني الجنسية يدعى زكي محمد، درس أصول الدين والرياضيات ويتحدث العربية واليونانية والفرنسية.



ويمثل المسيحيون الأرثوذكس الغالبية العظمى من اليونانيين 97%.



وتوجد أقلية مسلمة على طول الحدود البرية مع تركيا، إلى جانب عشرات الآلاف من العمال واللاجئين المسلمين في البلاد.