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اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين

"موتيغي" أعرب عن استعداد بلاده للإسهام في إعادة إعمار غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الخميس)، أن وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي، أعلن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة، المترتبة على القصف الأخير على غزة ولمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن "موتيغي" أعرب عن استعداد اليابان لتقديم مزيد من المساعدات من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية.

وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الخميس)، أن وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي، أعلن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة، المترتبة على القصف الأخير على غزة ولمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن "موتيغي" أعرب عن استعداد اليابان لتقديم مزيد من المساعدات من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
03:08 PM

اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين

"موتيغي" أعرب عن استعداد بلاده للإسهام في إعادة إعمار غزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الخميس)، أن وزير الخارجية الياباني توشيميتزو موتيغي، أعلن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، تقديم بلاده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة، المترتبة على القصف الأخير على غزة ولمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن "موتيغي" أعرب عن استعداد اليابان لتقديم مزيد من المساعدات من أجل إعادة الإعمار، عندما يتم البدء بتلك الترتيبات ومن خلال السلطة الوطنية.

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