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الأسبوع في 8 صور: شاهد مدينة تتحوَّل للون البرتقالي.. وأخرى للأبيض

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اكتست ولاية كاليفورنيا باللون البرتقالي مع استمرار حرائق الغابات، التي أتت على نحو 2.5 مليون فدان في جميع أنحاء الولاية، فيما ضربت عاصفة ثلجية مبكرة ولاية كولورادو.

وفي لبنان اشتعلت النيران في مرفأ بيروت مرة أخرى بعد انفجار جديد.

1- الرئيس الأمريكي يشير إلى شيء ما في مؤتمر انتخابي في كارولينا الشمالية.

2- الدخان يتصاعد من مرفأ بيروت إثر انفجار جديد بعد أقل من شهر على الكارثة.

3- المدينة البرتقالية.. حرائق الغابات في كاليفورنيا تتسبب في دمار 2.5 مليون فدان في أنحاء الولاية.

4- اللون البرتقالي للدخان الناتج من حرائق الغابات في كاليفورنيا يخيم على سماء سان فرانسيسكو.

5- صبغتها باللون الأبيض.. عاصفة ثلجية مبكرة تضرب كولورادو في الولايات المتحدة.

6- علامات الأسى على وجه طفل أفغاني بينما يحترق المخيم الذي يؤويه في الخلفية.

7- حنان الأم.. أنثى الشمبانزي تحتضن رضيعها بقوة.

8- مواطن سوداني يتلقى بابتسامة الإعانات الإغاثية التي أرسلتها السعودية لبلاده لمواجهة الفيضانات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 8 صور: شاهد مدينة تتحوَّل للون البرتقالي.. وأخرى للأبيض
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اكتست ولاية كاليفورنيا باللون البرتقالي مع استمرار حرائق الغابات، التي أتت على نحو 2.5 مليون فدان في جميع أنحاء الولاية، فيما ضربت عاصفة ثلجية مبكرة ولاية كولورادو.

وفي لبنان اشتعلت النيران في مرفأ بيروت مرة أخرى بعد انفجار جديد.

1- الرئيس الأمريكي يشير إلى شيء ما في مؤتمر انتخابي في كارولينا الشمالية.

2- الدخان يتصاعد من مرفأ بيروت إثر انفجار جديد بعد أقل من شهر على الكارثة.

3- المدينة البرتقالية.. حرائق الغابات في كاليفورنيا تتسبب في دمار 2.5 مليون فدان في أنحاء الولاية.

4- اللون البرتقالي للدخان الناتج من حرائق الغابات في كاليفورنيا يخيم على سماء سان فرانسيسكو.

5- صبغتها باللون الأبيض.. عاصفة ثلجية مبكرة تضرب كولورادو في الولايات المتحدة.

6- علامات الأسى على وجه طفل أفغاني بينما يحترق المخيم الذي يؤويه في الخلفية.

7- حنان الأم.. أنثى الشمبانزي تحتضن رضيعها بقوة.

8- مواطن سوداني يتلقى بابتسامة الإعانات الإغاثية التي أرسلتها السعودية لبلاده لمواجهة الفيضانات.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
12:07 AM

الأسبوع في 8 صور: شاهد مدينة تتحوَّل للون البرتقالي.. وأخرى للأبيض

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ياسر نجدي - الرياض
2
4,866

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اكتست ولاية كاليفورنيا باللون البرتقالي مع استمرار حرائق الغابات، التي أتت على نحو 2.5 مليون فدان في جميع أنحاء الولاية، فيما ضربت عاصفة ثلجية مبكرة ولاية كولورادو.

وفي لبنان اشتعلت النيران في مرفأ بيروت مرة أخرى بعد انفجار جديد.

1- الرئيس الأمريكي يشير إلى شيء ما في مؤتمر انتخابي في كارولينا الشمالية.

2- الدخان يتصاعد من مرفأ بيروت إثر انفجار جديد بعد أقل من شهر على الكارثة.

3- المدينة البرتقالية.. حرائق الغابات في كاليفورنيا تتسبب في دمار 2.5 مليون فدان في أنحاء الولاية.

4- اللون البرتقالي للدخان الناتج من حرائق الغابات في كاليفورنيا يخيم على سماء سان فرانسيسكو.

5- صبغتها باللون الأبيض.. عاصفة ثلجية مبكرة تضرب كولورادو في الولايات المتحدة.

6- علامات الأسى على وجه طفل أفغاني بينما يحترق المخيم الذي يؤويه في الخلفية.

7- حنان الأم.. أنثى الشمبانزي تحتضن رضيعها بقوة.

8- مواطن سوداني يتلقى بابتسامة الإعانات الإغاثية التي أرسلتها السعودية لبلاده لمواجهة الفيضانات.

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