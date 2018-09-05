"زلزال مالي" جديد يضرب إيران صباحاً.. وصلنا لـ146 ألف ريال للدولار

العملة المحلية انهارت ووصلت لمستوى قياسي مع استمرار التدهور الاقتصادي

ضرب "زلزال مالي" جديد إيران، اليوم الأربعاء؛ حيث هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي عند نحو 146 ألف ريال للدولار؛ وذلك بعد يومين من الانهيار السريع؛ مما يعكس مدى الأزمة التي وصلت إليها البلاد.

وقالت مواقع إلكترونية معنية بأسعار الصرف: إن الريال الإيراني واصل هبوطه ليسجل مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 146 ألف ريال للدولار، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وأفاد موقع "بونباست.كوم"، الذي يرصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية، بأنه تم عرض الدولار بسعر 146 ألفاً و500 ريال، مقارنة مع نحو 138 ألف ريال، أمس الثلاثاء.

من جهته، قال موقع "بازار360.كوم": سعر الريال بلغ 146 ألفاً و500 مقابل الدولار.

وكشف موقع إلكتروني آخر أن سعر العملة الإيرانية وصل إلى 144 ألفاً.

وكان الريال الإيراني قد وصل، الثلاثاء، إلى 138 ألفاً مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كان قد تم تبادله، بعد ظهر الاثنين في السوق الحرة، بواقع دولار واحد مقابل 130 ألف ريال.

وشهدت العملة تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين؛ في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

ويتخوف الإيرانيون من انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى، نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وتشهد البلاد منذ أشهر، احتجاجات شعبية على سياسات النظام التي أدخلت البلاد في أزمات اقتصادية خانقة، حاول الأمن قمعها؛ إلا أن ذلك لم يحُل دون استمرار المظاهرات.

وفي محاولة لاحتواء غضب الشارع، وجّه المرشد "خامنئي"، الحكومة للعمل "ليل نهار" من أجل حل المشكلات الاقتصادية في الوقت الذي يزيد فيه البرلمان الضغط على الرئيس حسن روحاني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن "خامنئي" قوله خلال اجتماع مع روحاني وحكومته الأربعاء الماضي: نحتاج إلى أن نكون أقوياء في الميدان الاقتصادي.. على المسؤولين أن يعملوا بجد ليل نهار لحل المشكلات.

وكان نواب في البرلمان قد عزلوا وزير الاقتصاد والمالية قبل ثلاثة أيام، بعدما حمّلوه المسؤولية عن انهيار العملة المحلية الريال وزيادة معدلات البطالة، كما كانوا قد أقالوا قبل أسابيع وزير العمل.

وإلى جانب إجراء لعزل وزير التعليم؛ وقّع 70 نائباً على مذكرة تهدف إلى عزل وزير الصناعة والتعدين والتجارة.

جدير بالذكر أن معدل البطالة الرسمي في إيران يصل إلى 12%، ويصل بين الشبان إلى 25% في بلد 60% من سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة دون سن الثلاثين، وخسر الريال أكثر من ثلثيْ قيمته في عام.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يسعون إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، مع بدء جولة جديدة من العقوبات في نوفمبر المقبل.