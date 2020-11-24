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شاهد.. فيديو يرصد ألغام الحوثي "صدف" جنوب البحر الأحمر

"التحالف" أعلن عن تدمير ١٦٣ لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات

رصد مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" مشهداً للألغام التي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالتها وتدميرها وعددها خمسة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر.
وأكد "التحالف" أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وكشف "التحالف" عن إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٣ لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات عشوائيًا.

وقال إن الأعمال العدائية للميليشيا، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. فيديو يرصد ألغام الحوثي "صدف" جنوب البحر الأحمر
سبق

رصد مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" مشهداً للألغام التي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالتها وتدميرها وعددها خمسة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر.
وأكد "التحالف" أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وكشف "التحالف" عن إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٣ لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات عشوائيًا.

وقال إن الأعمال العدائية للميليشيا، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
04:39 PM

شاهد.. فيديو يرصد ألغام الحوثي "صدف" جنوب البحر الأحمر

"التحالف" أعلن عن تدمير ١٦٣ لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات

A A A
محمد المواسي - جازان
1
4,328

رصد مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" مشهداً للألغام التي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالتها وتدميرها وعددها خمسة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر.
وأكد "التحالف" أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وكشف "التحالف" عن إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٣ لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات عشوائيًا.

وقال إن الأعمال العدائية للميليشيا، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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