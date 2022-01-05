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"سار" تطرح خدمة نقل المسافرين بالتعاون مع "كريم"

بهدف تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" اتفاقية تعاون مع شركة "كريم" لطرح خدمة "نقل المسافرين من محطاتها وإليها" بهدف تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وتغطي الخدمة التي طرحتها "سار" في مرحلتها الأولى قطار الشمال "الرياض، القصيم" – وقطار الشرق "الرياض، الدمام، الهفوف"، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من: "المجمعة، وحائل، والجوف، والقريات - وقطار الشمال"، "وبقيق - قطار الشرق"، وذلك لمدة عام كامل.

وتتيح خدمة نقل المسافرين لعملاء "سار" إمكانية الحجز المباشر قبل وصولهم المحطة؛ حيث يمكنهم إجراء حجوزاتهم نحو وجهاتهم النهائية باختيارهم خدمة "كريم"، وسيتم تخصيص 3 مواقع استقبال من قبل كريم لتقديم الخدمة الجديدة في منطقة القدوم ضمن المحطات، كما سيتم تزويد جميع المحطات التي تشملها اتفاقية الشراكة هذه بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء "سار" لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال تلك.

وستعمل "سار" مع "كريم" بشكل مشترك بهدف تعزيز الشراكة القائمة فيما بينهم داخل محطات "سار"، وأيضاً على متن القطارات، والموقع الإلكتروني، بما في ذلك التطبيق الخاص بطرفي الاتفاقية مع تخصيص نافذة معلوماتية عن "سار" في تطبيق شركة كريم لتزويد العملاء بجميع ما يحتاجون إليه من معلومات عن رحلتهم بهدف تحسين تجربة العملاء، وتشجيعهم على إجراء حجوزات خدمة الانتقال بشكل مسبق مع "كريم".

وأكد المدير العام لعمليات التجارية لقطاع الركاب عبد المجيد الخثلان، أن هذه الاتفاقية تسهم في تحسين خدمات نقل الركاب وتسهيل وصولهم إلى وجهتهم النهائية في الوقت المناسب، منوهاً إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يأتي امتداداً لتعزيز خدمات النقل والقطاع اللوجستي وضمان تجربة متميزة لعملاء سار واستقطاب المزيد من الراغبين في تجربة السفر عبر القطار ضمن أعلى معايير السلامة والأمان.

من جانبه أوضح المدير العام لشركة "كريم" في السعودية غيث الجهني، أن التعاون مع قطاع النقل والخطوط الحديدية "سار" يجسد دور الشركة في دعم منظومة النقل وتوفير أفضل حلول النقل السهلة، مبيناً أن التعاون المشترك يعيد صياغة أفضل أساليب السفر والتنقل والإسهام في خلق تجربة متميزة مع إتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سار" تطرح خدمة نقل المسافرين بالتعاون مع "كريم"
سبق

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" اتفاقية تعاون مع شركة "كريم" لطرح خدمة "نقل المسافرين من محطاتها وإليها" بهدف تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وتغطي الخدمة التي طرحتها "سار" في مرحلتها الأولى قطار الشمال "الرياض، القصيم" – وقطار الشرق "الرياض، الدمام، الهفوف"، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من: "المجمعة، وحائل، والجوف، والقريات - وقطار الشمال"، "وبقيق - قطار الشرق"، وذلك لمدة عام كامل.

وتتيح خدمة نقل المسافرين لعملاء "سار" إمكانية الحجز المباشر قبل وصولهم المحطة؛ حيث يمكنهم إجراء حجوزاتهم نحو وجهاتهم النهائية باختيارهم خدمة "كريم"، وسيتم تخصيص 3 مواقع استقبال من قبل كريم لتقديم الخدمة الجديدة في منطقة القدوم ضمن المحطات، كما سيتم تزويد جميع المحطات التي تشملها اتفاقية الشراكة هذه بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء "سار" لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال تلك.

وستعمل "سار" مع "كريم" بشكل مشترك بهدف تعزيز الشراكة القائمة فيما بينهم داخل محطات "سار"، وأيضاً على متن القطارات، والموقع الإلكتروني، بما في ذلك التطبيق الخاص بطرفي الاتفاقية مع تخصيص نافذة معلوماتية عن "سار" في تطبيق شركة كريم لتزويد العملاء بجميع ما يحتاجون إليه من معلومات عن رحلتهم بهدف تحسين تجربة العملاء، وتشجيعهم على إجراء حجوزات خدمة الانتقال بشكل مسبق مع "كريم".

وأكد المدير العام لعمليات التجارية لقطاع الركاب عبد المجيد الخثلان، أن هذه الاتفاقية تسهم في تحسين خدمات نقل الركاب وتسهيل وصولهم إلى وجهتهم النهائية في الوقت المناسب، منوهاً إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يأتي امتداداً لتعزيز خدمات النقل والقطاع اللوجستي وضمان تجربة متميزة لعملاء سار واستقطاب المزيد من الراغبين في تجربة السفر عبر القطار ضمن أعلى معايير السلامة والأمان.

من جانبه أوضح المدير العام لشركة "كريم" في السعودية غيث الجهني، أن التعاون مع قطاع النقل والخطوط الحديدية "سار" يجسد دور الشركة في دعم منظومة النقل وتوفير أفضل حلول النقل السهلة، مبيناً أن التعاون المشترك يعيد صياغة أفضل أساليب السفر والتنقل والإسهام في خلق تجربة متميزة مع إتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة من الخدمات.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
06:52 PM

"سار" تطرح خدمة نقل المسافرين بالتعاون مع "كريم"

بهدف تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" اتفاقية تعاون مع شركة "كريم" لطرح خدمة "نقل المسافرين من محطاتها وإليها" بهدف تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وتغطي الخدمة التي طرحتها "سار" في مرحلتها الأولى قطار الشمال "الرياض، القصيم" – وقطار الشرق "الرياض، الدمام، الهفوف"، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من: "المجمعة، وحائل، والجوف، والقريات - وقطار الشمال"، "وبقيق - قطار الشرق"، وذلك لمدة عام كامل.

وتتيح خدمة نقل المسافرين لعملاء "سار" إمكانية الحجز المباشر قبل وصولهم المحطة؛ حيث يمكنهم إجراء حجوزاتهم نحو وجهاتهم النهائية باختيارهم خدمة "كريم"، وسيتم تخصيص 3 مواقع استقبال من قبل كريم لتقديم الخدمة الجديدة في منطقة القدوم ضمن المحطات، كما سيتم تزويد جميع المحطات التي تشملها اتفاقية الشراكة هذه بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء "سار" لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال تلك.

وستعمل "سار" مع "كريم" بشكل مشترك بهدف تعزيز الشراكة القائمة فيما بينهم داخل محطات "سار"، وأيضاً على متن القطارات، والموقع الإلكتروني، بما في ذلك التطبيق الخاص بطرفي الاتفاقية مع تخصيص نافذة معلوماتية عن "سار" في تطبيق شركة كريم لتزويد العملاء بجميع ما يحتاجون إليه من معلومات عن رحلتهم بهدف تحسين تجربة العملاء، وتشجيعهم على إجراء حجوزات خدمة الانتقال بشكل مسبق مع "كريم".

وأكد المدير العام لعمليات التجارية لقطاع الركاب عبد المجيد الخثلان، أن هذه الاتفاقية تسهم في تحسين خدمات نقل الركاب وتسهيل وصولهم إلى وجهتهم النهائية في الوقت المناسب، منوهاً إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يأتي امتداداً لتعزيز خدمات النقل والقطاع اللوجستي وضمان تجربة متميزة لعملاء سار واستقطاب المزيد من الراغبين في تجربة السفر عبر القطار ضمن أعلى معايير السلامة والأمان.

من جانبه أوضح المدير العام لشركة "كريم" في السعودية غيث الجهني، أن التعاون مع قطاع النقل والخطوط الحديدية "سار" يجسد دور الشركة في دعم منظومة النقل وتوفير أفضل حلول النقل السهلة، مبيناً أن التعاون المشترك يعيد صياغة أفضل أساليب السفر والتنقل والإسهام في خلق تجربة متميزة مع إتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة من الخدمات.

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