"الراجحي" يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة الجديد

الغربي: هدفنا بناء كيانات اقتصادية وخلق حراك تنموي يحقق رؤية 2030

استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس جمعية الأسر المنتجة التطوعية الخيرية ناصر بن فالح الغربي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية سليمان بن عبد العزيز الزبن، والمدير التنفيذي للجمعية خالد بن عبد الله الفلاج.

واطلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الرؤية التطويرية لمجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة التطوعية الخيرية، التي يتطلع إلى تحقيقها للجمعية ومستفيديها من خلال العمل الاجتماعي والتطوعي والاقتصادي لخدمة المجتمع؛ حيث نوّه إلى ضرورة تكريس الجهود لكي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع من خلال تحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي لرؤية 2030 في القطاع الثالث.

من جهته ثمّن رئيس جمعية الأسر المنتجة التطوعية الخيرية ناصر بن فالح الغربي، دعم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المستمر للقطاع الثالث ككيان خدمي تطوعي تنموي، مبينًا أن دعم مقام الوزارة ورعايتها للجمعية هي أكبر محفز لهم لتقوم بدورها المجتمعي بصورة مستمرة ومستدامة، وتنفّذ برامجها وفق الأهداف والخطط المرسومة.

وبيّن الغربي أنهم يسعون في مجلس إدارة الجمعية إلى تحويل الأسر المنتجة من الرعوية إلى تنموية؛ من خلال إتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن للمساهمة في ذلك، لخلق حراك اقتصادي وتنموي يحقق رؤية 2030 عبر المساهمة في صناعة المحتوى المحلي؛ من خلال الإنتاج الصناعي وتحويل صناعة الأسر المنتجة إلى مرتكز في الحراك الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه في الرؤية عبر محاورها الثلاثة "وطن طموح، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر".

ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة التطوعية الخيرية، إلى الدور المهم والمحوري للإعلام "مؤسساتٍ ومنسوبين" في إيصال رسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها للمجتمع بشكل عام، والمستفيدين من خدمات الجمعية بشكل خاص، قائلًا: للزملاء الإعلاميين، وأنا أحدهم، دور عظيم ومحوري في دعم القطاع الثالث ومستفيديه، ولا غنى لنا عنهم في نشر وتبيان كل ما من شأنه تصحيح الصورة الذهنية عن الجمعية ودعمها ومستفيديها، وصولًا إلى تحقيق رسالتهم الإعلامية السامية في خدمة القيادة والوطن والمجتمع.

ويتكون مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة التطوعية الخيرية من: ناصر الغربي رئيسًا، وفاطمة الزهراء منصور نائبًا للرئيس، ونايف الكرشمي مشرفًا ماليًّا، وعضوية كلٍّ من: الدكتور عبد الله الشهراني، مشبب القحطاني، الأستاذة نورة العتيبي، والأستاذة لطيفة البازعي.