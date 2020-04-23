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"ساما" توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للسعوديين المشمولين بالدعم وفقا لنظام "ساند"

النقد" : لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية ابتداء من شهر إبريل الجاري

وجّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).


تفصيلاً بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

مؤسسة النقد السعودي ساما

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"ساما" توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للسعوديين المشمولين بالدعم وفقا لنظام "ساند"
سبق

وجّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).


تفصيلاً بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:18 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:05 AM

"ساما" توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للسعوديين المشمولين بالدعم وفقا لنظام "ساند"

النقد" : لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية ابتداء من شهر إبريل الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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54,581

وجّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).


تفصيلاً بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

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