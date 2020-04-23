تفصيلاً بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند). وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

وجّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

"ساما" توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للسعوديين المشمولين بالدعم وفقا لنظام "ساند" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-23 وجّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

تفصيلاً بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).



وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 11:18 AM

اخر تعديل 25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 05:05 AM

"ساما" توجه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للسعوديين المشمولين بالدعم وفقا لنظام "ساند" النقد" : لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية ابتداء من شهر إبريل الجاري





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وجّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).



تفصيلاً بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).



وجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.