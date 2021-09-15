النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"معرض الصقور السعودي الدولي" يجمع هواة الصيد واقتناء الأسلحة

في أجواء ثقافية تراثية.. ويعد الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط

يجمع "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي"، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، ويعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، هواة الصقور والصيد في أجواء ثقافية تراثية تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقارة على مستوى العالم.

ويعد المعرض المنصة الأولى بالمملكة التي تستقطب الشركات والأفراد لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور.

ويوفر المعرض فرصة متميزة للاطلاع وشراء أحدث أنواع الأسلحة النارية، وأفضل المنتجات والمعدات التي تخص عالم الصيد من مختلف أنحاء العالم على أرض المملكة، عبر بيع الأسلحة الذي يعد عنوانًا كبيرًا ومحطة رئيسة في فعالية بارزة ينتظرها عشاق المعرض كل عام منذ دورته الأولى، التي شكلت أحد أهم عوامل الجذب والنجاح على مدى الدورات السابقة.

ويضم المعرض، في دورته لهذا العام، كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد، ساعيًا إلى تجاوز ما حققه من نجاحات في العامين الماضيين، اللذين شهدا عرض أكثر من 48 ألف قطعة سلاح، فهو أول مساحة عرض تتيح للشركات عرض منتجاتها وتتيح للجمهور الاطلاع والشراء التي تعد جزءًا من ثقافة الصقارة.

ويحمل المعرض الذي يعود هذا العام في حلة جديدة ومتطورة، رواده من خلال جناح بيع الأسلحة إلى أيام الزمن الجميل حيث عاش الأجداد، ليتعرفوا على ما استخدموه من أدوات ووسائل ساعدتهم في التأقلم والحياة خلال تلك الفترة، عاكسًا صورة تاريخية بأسلوب عصري ومزيج ما آلت إليه صناعة الأسلحة الحديثة المتطورة.

يُذكر أن الأسلحة القديمة في المملكة تشكل موروثًا تراثيًا وشعبيًا، حيث كان السلاح قديمًا رفيق رحلات الصحراء وبين الجبال، للصيد والحماية؛ وتحوّل في رحلة الصيد من الهواية إلى الاحتراف، ومن أجل حفظ هذا التراث والتفاعل مع كل جديد، انطلقت قبل سنوات فعالية تواكب عالم سلاح الصيد، فكان (معرض الصقور والصيد السعودي الدولي).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"معرض الصقور السعودي الدولي" يجمع هواة الصيد واقتناء الأسلحة
سبق

يجمع "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي"، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، ويعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، هواة الصقور والصيد في أجواء ثقافية تراثية تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقارة على مستوى العالم.

ويعد المعرض المنصة الأولى بالمملكة التي تستقطب الشركات والأفراد لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور.

ويوفر المعرض فرصة متميزة للاطلاع وشراء أحدث أنواع الأسلحة النارية، وأفضل المنتجات والمعدات التي تخص عالم الصيد من مختلف أنحاء العالم على أرض المملكة، عبر بيع الأسلحة الذي يعد عنوانًا كبيرًا ومحطة رئيسة في فعالية بارزة ينتظرها عشاق المعرض كل عام منذ دورته الأولى، التي شكلت أحد أهم عوامل الجذب والنجاح على مدى الدورات السابقة.

ويضم المعرض، في دورته لهذا العام، كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد، ساعيًا إلى تجاوز ما حققه من نجاحات في العامين الماضيين، اللذين شهدا عرض أكثر من 48 ألف قطعة سلاح، فهو أول مساحة عرض تتيح للشركات عرض منتجاتها وتتيح للجمهور الاطلاع والشراء التي تعد جزءًا من ثقافة الصقارة.

ويحمل المعرض الذي يعود هذا العام في حلة جديدة ومتطورة، رواده من خلال جناح بيع الأسلحة إلى أيام الزمن الجميل حيث عاش الأجداد، ليتعرفوا على ما استخدموه من أدوات ووسائل ساعدتهم في التأقلم والحياة خلال تلك الفترة، عاكسًا صورة تاريخية بأسلوب عصري ومزيج ما آلت إليه صناعة الأسلحة الحديثة المتطورة.

يُذكر أن الأسلحة القديمة في المملكة تشكل موروثًا تراثيًا وشعبيًا، حيث كان السلاح قديمًا رفيق رحلات الصحراء وبين الجبال، للصيد والحماية؛ وتحوّل في رحلة الصيد من الهواية إلى الاحتراف، ومن أجل حفظ هذا التراث والتفاعل مع كل جديد، انطلقت قبل سنوات فعالية تواكب عالم سلاح الصيد، فكان (معرض الصقور والصيد السعودي الدولي).

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
02:35 PM

"معرض الصقور السعودي الدولي" يجمع هواة الصيد واقتناء الأسلحة

في أجواء ثقافية تراثية.. ويعد الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,439

يجمع "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي"، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، ويعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، هواة الصقور والصيد في أجواء ثقافية تراثية تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقارة على مستوى العالم.

ويعد المعرض المنصة الأولى بالمملكة التي تستقطب الشركات والأفراد لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور.

ويوفر المعرض فرصة متميزة للاطلاع وشراء أحدث أنواع الأسلحة النارية، وأفضل المنتجات والمعدات التي تخص عالم الصيد من مختلف أنحاء العالم على أرض المملكة، عبر بيع الأسلحة الذي يعد عنوانًا كبيرًا ومحطة رئيسة في فعالية بارزة ينتظرها عشاق المعرض كل عام منذ دورته الأولى، التي شكلت أحد أهم عوامل الجذب والنجاح على مدى الدورات السابقة.

ويضم المعرض، في دورته لهذا العام، كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد، ساعيًا إلى تجاوز ما حققه من نجاحات في العامين الماضيين، اللذين شهدا عرض أكثر من 48 ألف قطعة سلاح، فهو أول مساحة عرض تتيح للشركات عرض منتجاتها وتتيح للجمهور الاطلاع والشراء التي تعد جزءًا من ثقافة الصقارة.

ويحمل المعرض الذي يعود هذا العام في حلة جديدة ومتطورة، رواده من خلال جناح بيع الأسلحة إلى أيام الزمن الجميل حيث عاش الأجداد، ليتعرفوا على ما استخدموه من أدوات ووسائل ساعدتهم في التأقلم والحياة خلال تلك الفترة، عاكسًا صورة تاريخية بأسلوب عصري ومزيج ما آلت إليه صناعة الأسلحة الحديثة المتطورة.

يُذكر أن الأسلحة القديمة في المملكة تشكل موروثًا تراثيًا وشعبيًا، حيث كان السلاح قديمًا رفيق رحلات الصحراء وبين الجبال، للصيد والحماية؛ وتحوّل في رحلة الصيد من الهواية إلى الاحتراف، ومن أجل حفظ هذا التراث والتفاعل مع كل جديد، انطلقت قبل سنوات فعالية تواكب عالم سلاح الصيد، فكان (معرض الصقور والصيد السعودي الدولي).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,693
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة