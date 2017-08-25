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بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

القاضية غادة عون: أتممت عملي.. وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرّك

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون؛ بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية، عن غادة عون؛ قولها: "أنا أتممت عملي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرّك".

وأضافت القناة: "بلاغ البحث والتحرّي الصادر من القاضية غادة عون؛ بحق حاكم مصرف لبنان، جاء نتيجة تغيُّب رياض سلامة؛ عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات شركة مكتف وبنك SGBL".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
سبق

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون؛ بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية، عن غادة عون؛ قولها: "أنا أتممت عملي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرّك".

وأضافت القناة: "بلاغ البحث والتحرّي الصادر من القاضية غادة عون؛ بحق حاكم مصرف لبنان، جاء نتيجة تغيُّب رياض سلامة؛ عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات شركة مكتف وبنك SGBL".

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
01:34 PM

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

القاضية غادة عون: أتممت عملي.. وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرّك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,046

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون؛ بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية، عن غادة عون؛ قولها: "أنا أتممت عملي، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتحرّك".

وأضافت القناة: "بلاغ البحث والتحرّي الصادر من القاضية غادة عون؛ بحق حاكم مصرف لبنان، جاء نتيجة تغيُّب رياض سلامة؛ عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات شركة مكتف وبنك SGBL".

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