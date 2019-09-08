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اتحاد القدم يوفر حافلات لنقل الأخضر أمام اليمن في "المنامة"

تشمل العائلات والشباب.. والمغادرة بعد نهاية المباراة

أعلن الاتحاد السعودي توفير حافلات لنقل الجماهير السعودية إلى المنامة لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره اليمني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقام المباراة على ملعب البحرين الوطني بعد غد الثلاثاء 10 سبتمبر.

وقال اتحاد القدم: "دعماً للأخضر في انطلاقته نحو كأس العالم، سيتم تسيير حافلات للجماهير من الدمام لحضور أولى مباريات التصفيات في البحرين أمام منتخب اليمن".

وأضاف: تنطلق الحافلات عند الثالثة عصراً يوم المباراة على أن تعود بعد نهاية المباراة ويشمل الحضور العائلات والشباب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يوفر حافلات لنقل الأخضر أمام اليمن في "المنامة"
سبق

أعلن الاتحاد السعودي توفير حافلات لنقل الجماهير السعودية إلى المنامة لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره اليمني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقام المباراة على ملعب البحرين الوطني بعد غد الثلاثاء 10 سبتمبر.

وقال اتحاد القدم: "دعماً للأخضر في انطلاقته نحو كأس العالم، سيتم تسيير حافلات للجماهير من الدمام لحضور أولى مباريات التصفيات في البحرين أمام منتخب اليمن".

وأضاف: تنطلق الحافلات عند الثالثة عصراً يوم المباراة على أن تعود بعد نهاية المباراة ويشمل الحضور العائلات والشباب.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
08:21 PM

اتحاد القدم يوفر حافلات لنقل الأخضر أمام اليمن في "المنامة"

تشمل العائلات والشباب.. والمغادرة بعد نهاية المباراة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي توفير حافلات لنقل الجماهير السعودية إلى المنامة لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره اليمني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقام المباراة على ملعب البحرين الوطني بعد غد الثلاثاء 10 سبتمبر.

وقال اتحاد القدم: "دعماً للأخضر في انطلاقته نحو كأس العالم، سيتم تسيير حافلات للجماهير من الدمام لحضور أولى مباريات التصفيات في البحرين أمام منتخب اليمن".

وأضاف: تنطلق الحافلات عند الثالثة عصراً يوم المباراة على أن تعود بعد نهاية المباراة ويشمل الحضور العائلات والشباب.

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