"وقار" تُطلق خدمتها الهاتفية لمصلحة كبار السن اليوم .. وهذه تفاصيلها

تنفذها الجمعية للمرة الأولى على مستوى المملكة بمعدل 10 ساعات يومية

أطلقت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، اليوم، "وحدة الاستشارات الهاتفية لكبار السن"، والتي تُنفّذ للمرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتهدف لتلقي طلبات الاستشارات الهاتفية بالمجالات "الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية" من جميع المناطق.

ويأتي إطلاق "الخدمة" تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن؛ الذي تشارك فيه "وقار" دول العالم؛ بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء "أحمد الفضلي"، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية السعودية لمساندة كبار السن "عبد العزيز الهدلق"، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء "عبد الله السهيل"، ومدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، الدكتور خالد الحليبي.

وقالت "وقار" على لسان نائب رئيس مجلس الإدارة "عبدالعزيز الهدلق"، إنه من خلال رؤية وقار ورسالتها تم تأسيس (وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن)، وهي خدمة نوعية تنفذ لأول مرة على مستوى المملكة، وتطلقها جمعية وقار ضمن برامجها المستمرة وتعمل على تلقي طلبات الاستشارات الهاتفية بالمجالات (الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية) من جميع مناطق المملكة.

وأضاف: يتم من خلالها إرشاد المتصلين من (كبار السن وأسرهم وجلسائهم ومقدمي الخدمات لهم ولبقية فئات المجتمع)؛ وتوعيتهم، وتقديم النصح لهم، والمساعدة على مواجهة مشكلاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق لكبار السن مع الأسرة والمجتمع في مختلف المجالات، ويقدم الاستشارة نخبة متميزة من المرشدين والمرشدات ذوي المؤهلات والخبرات في عددٍ من التخصصات.

وأتبع "الهدلق": تطلق "وقار" اليوم الخدمة رسميًا، وتقدم الاستشارات الهاتفية التي تصل إلى ١٠ ساعات يومية، من خلال رقم مخصص للاستشارات وهو 920022043، وذلك خلال فترتين الأولى الفترة الصباحية من الساعة 8 ـ 12 للنساء فقط والثانية الفترة المسائية من الساعة 4 ـ 10 مساء للرجال والنساء، وبتنفيذ من جمعية التنمية الأسرية بالأحساء.

وأشار "الهدلق": يُشرف على تنفيذ هذه الخدمة مستشارون مختصون ومستشارات مؤهلات تأهيلاً علميًا ومهنيًا، ويحملون جميعهم خبرات عالية في مجال الإرشاد الأسري، لكل فئات الأسرة، ويجري الآن تنظيم دورة تدريبية خاصة للمستشارين والمستشارات بعنوان (المستشار لكبار السن)؛ ليتدربوا على مزيد من المهارات المهنية لخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعًا.

وختم: بهذه المناسبة تتقدم جمعية "وقار" بالشكر والتقدير لجمعية التنمية الأسرية بالأحساء لتشغيل الوحدة وفق أفضل المعايير وبمستشارين متخصصين، وتتطلع "الجمعية" من خلال هذه الخدمة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق لكبار السن مع الأسرة والمجتمع في مختلف المجالات، وأن يكون البرنامج ذا أثر إيجابي في استقرار حياة كبار السن.

كما صرح مدير عام جمعية التنمية الأسرية وهي الجهة المشغلة للهاتف الدكتور خالد بن سعود الحليبي، بأن هذه الشراكة المتكاملة بين الجمعيتين "أسرية، ووقار"، تمثل أنموذجًا من نماذج التعاون البنَّاء بين الجمعيات المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: كان الاستعداد لإطلاقها وتشغيلها بشكل مهني، وشمل عددًا من المسارات التقنية؛ من خلال الاستعداد الكامل بأحدث التقنيات، وعبر برنامج حاسوبي متقدم، والتأهيلية لتأهيل المستشارين للتعامل الأمثل مع الحالات الواردة من كبار السن وذويهم ومن يقدم الخدمة لهم، من قِبل أكاديميين، وحقيبة محكمة، ومعتمدة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والإدارية، حيث خصص للمشروع بيئة إرشادية مناسبة، وفريق عمل مؤهل.

واتبع "الحليبي": مثل هذه البرامج بُذلت فيها الأموال والجهود والأوقات من أجل أن تستثمر بشكل كبير وواسع، وهذا يحدث حينما تتعاون جميع الجهات التي تمتلك وسائل إعلامية، أو كثافة بشرية، من وزارات وهيئات وجمعيات من القطاعات الثلاثة: الحكومي والأهلي وغير الربحي، لإيصال الرقم لجميع من يمكن أن يستفيدوا من هذه الخدمة بإذن الله تعالى وتوفيقه.

وقال: جمعية التنمية الأسرية بالأحساء لتعتز بهذه الشراكة، وتقدر لشقيقتها (وقار) هذا الاختيار، الذي أرجو من الله - عز وجل - أن يعيننا على أن نقوم بحقه، وأن نقدم هذه الخدمة بكل مهنية وجودة.

يُشار إلى أن "وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن" بجمعية وقار؛ تم تدشينها من قِبل أمير منطقة الرياض؛ الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وذلك خلال افتتاح مؤتمر وقار لمساندة كبار السن مارس الماضي؛ والذي كان برعاية الأمير فيصل.