تجهيز 20 غرفة للأطفال في مطار الملك عبدالعزيز لأخذ لقاح "كورونا"

في إطار الحرص على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات

تقرر، اعتبارًا من الغد، تفعيل 20 غرفة مجهزة للأطفال في مطار الملك عبدالعزيز لأخذ لقاح "كورونا".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5 - 11) عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وقالت الوزارة: الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

وسيكون من السهل الوصول إلى هذا المكان، مع التنظيم الداخلي، وتسريع وتيرة الإجراءات من خلال كاونترات للتأكد من الموعد، وإعطاء وتحديد المكان المخصص من خلال أربع مسارات توزّع على 80 غرفة مخصصة للقاحات.