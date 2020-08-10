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"المرور": غرامة القيادة عكس اتجاه السير تصل إلى 6 آلاف ريال

لتسببها في الحوادث المرورية

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".


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"المرور": غرامة القيادة عكس اتجاه السير تصل إلى 6 آلاف ريال
سبق

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".


10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:32 PM

"المرور": غرامة القيادة عكس اتجاه السير تصل إلى 6 آلاف ريال

لتسببها في الحوادث المرورية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
333

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".


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