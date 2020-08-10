"المرور": غرامة القيادة عكس اتجاه السير تصل إلى 6 آلاف ريال

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القيادة عكس اتجاه السير مخالفة للأنظمة المرورية، وتُزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وقالت عبر حسابها على "تويتر": "قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية، وغرامتها من 3000 إلى 6000 ريال".