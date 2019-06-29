تُعلق عليهما السعودية آمالها.. المرأة والشباب في كلمة ولي العهد: ثقة وفرص

ركزت كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة دول العشرين باليابان، على الشمولية والعدالة وتحقيق أكبر قدر من الرخاء، مع الإشارة إلى تمكين المرأة والشباب لكونهما محورين لتحقيق النمو المستدام، وهو الهاجس الذي تُعلق عليه السعودية الحديثة آمالها لبناء الوطن بسواعد أبنائه من الجنسين؛ فلا يخلو مجلس ولا مؤتمر ينعقد هنا وهناك إلا ويُذكّر ولي العهد بدور المرأة والشباب في دفع عجلة الاقتصاد، بل جاءت الرؤية السعودية "2030" لدعم هذه الشرائح المجتمعية، فولي العهد يُثمن ويؤكد أن الرؤية لا تتحقق إلا بدعم السعوديين وبهمتهم التي شبّهها بـ"جبال طويق". فالتركيبة السكنية للسعودية معظمها من فئة الشباب، وهم القادرون على قيادة دفة التغيير وفك معادلات الرؤية وتطبيقها لتصبح واقعًا ملموسًا، وقد نصّت على دعم المرأة وإعطائها الفرص، وهو المشروع الذي نفذته السعودية عبر عدة خطوات وفي أكثر من مجال؛ فقد مُنحت المرأة الوظائف في الأجهزة الحكومية وفي المواقع الحيوية، ودعمت السعودية التغيير وخاصة مع ما نعيشه هذه الأيام بعد مرور عام على قيادة النساء السيارة بعد حظر سنوات، هذا وقد انخرطت المرأة السعودية في الوظائف التي كانت حكرًا للرجال في الزمن الماضي، حتى قطاع الطيران دخلته الفتاة السعودية بثقلها وقدرتها، وقبل أيام احتفلت السعودية بتعيين أول مساعدة طيران سعودية "ياسمين الميمني". وقد ذكر الرئيس الأمريكي "ترامب" في كلمته اليوم، أن "السعودية أبلت بلاءً حسنًا فيما يتعلق بحقوق المرأة"، وهذه شهادة من العالم الخارجي مع ما لمسه من جهود سعودية طويلة ومكثفة دعمت حقوق المرأة، فقفزت السعودية لتصبح في أوائل الدول المساهمة في تفعيل دور النساء بين دول العشرين، كما أظهر استطلاع الشباب العربي 2018 الذي أجرته "بي إس بي ريسيرتش - أصداء بيرسون – مارستيلر" أن الشباب العربي يثقون بشكل كبير بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقيادته في رسم ملامح العقد المقبل. وفي مسيرة وخطط دعم الشاب السعودي أُعلن إطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان" ويشتمل على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة مع الجهات الأخرى، ومن برامجه تزويج الشباب ودعم الجمعيات الخيرية وغيرها من البرامج الاجتماعية. وأشار ولي العهد، في كلمته اليوم، إلى دور المشاريع الصغيرة؛ فهذه المشاريع شريكة في النمو الاقتصادي ومحركة له، فقد أكد ولي العهد على دعمها لكونها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني ومصدر دخل لبعض الشباب، وتخلق فرصًا استثمارية للسعوديين حتى أُسست هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وهي جهة مستقلة دورها دعم هذه المشاريع وتنظيم عملها وتسويق أفكار الشباب الملهمين. وعرّج ولي العهد في كلمته على الاستثمار بالإنسان؛ فلا استثمارَ ناجحًا سوى استثمار العقول وتشجيعها على الابتكار والعمل، فالتجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار بالبشر ينعكس على الحياة الاجتماعية والتعليمية والصناعية، فلا ينسى الشباب السعودي ما ذكره ولي العهد أثناء مؤتمر إعلان الرؤية وقوله: "الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية، ولن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي.. شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية".

تُعلق عليهما السعودية آمالها.. المرأة والشباب في كلمة ولي العهد: ثقة وفرص بدر العتيبي سبق 2019-06-29 ركزت كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة دول العشرين باليابان، على الشمولية والعدالة وتحقيق أكبر قدر من الرخاء، مع الإشارة إلى تمكين المرأة والشباب لكونهما محورين لتحقيق النمو المستدام، وهو الهاجس الذي تُعلق عليه السعودية الحديثة آمالها لبناء الوطن بسواعد أبنائه من الجنسين؛ فلا يخلو مجلس ولا مؤتمر ينعقد هنا وهناك إلا ويُذكّر ولي العهد بدور المرأة والشباب في دفع عجلة الاقتصاد، بل جاءت الرؤية السعودية "2030" لدعم هذه الشرائح المجتمعية، فولي العهد يُثمن ويؤكد أن الرؤية لا تتحقق إلا بدعم السعوديين وبهمتهم التي شبّهها بـ"جبال طويق".



فالتركيبة السكنية للسعودية معظمها من فئة الشباب، وهم القادرون على قيادة دفة التغيير وفك معادلات الرؤية وتطبيقها لتصبح واقعًا ملموسًا، وقد نصّت على دعم المرأة وإعطائها الفرص، وهو المشروع الذي نفذته السعودية عبر عدة خطوات وفي أكثر من مجال؛ فقد مُنحت المرأة الوظائف في الأجهزة الحكومية وفي المواقع الحيوية، ودعمت السعودية التغيير وخاصة مع ما نعيشه هذه الأيام بعد مرور عام على قيادة النساء السيارة بعد حظر سنوات، هذا وقد انخرطت المرأة السعودية في الوظائف التي كانت حكرًا للرجال في الزمن الماضي، حتى قطاع الطيران دخلته الفتاة السعودية بثقلها وقدرتها، وقبل أيام احتفلت السعودية بتعيين أول مساعدة طيران سعودية "ياسمين الميمني".



وقد ذكر الرئيس الأمريكي "ترامب" في كلمته اليوم، أن "السعودية أبلت بلاءً حسنًا فيما يتعلق بحقوق المرأة"، وهذه شهادة من العالم الخارجي مع ما لمسه من جهود سعودية طويلة ومكثفة دعمت حقوق المرأة، فقفزت السعودية لتصبح في أوائل الدول المساهمة في تفعيل دور النساء بين دول العشرين، كما أظهر استطلاع الشباب العربي 2018 الذي أجرته "بي إس بي ريسيرتش - أصداء بيرسون – مارستيلر" أن الشباب العربي يثقون بشكل كبير بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقيادته في رسم ملامح العقد المقبل. وفي مسيرة وخطط دعم الشاب السعودي أُعلن إطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان" ويشتمل على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة مع الجهات الأخرى، ومن برامجه تزويج الشباب ودعم الجمعيات الخيرية وغيرها من البرامج الاجتماعية.



وأشار ولي العهد، في كلمته اليوم، إلى دور المشاريع الصغيرة؛ فهذه المشاريع شريكة في النمو الاقتصادي ومحركة له، فقد أكد ولي العهد على دعمها لكونها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني ومصدر دخل لبعض الشباب، وتخلق فرصًا استثمارية للسعوديين حتى أُسست هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وهي جهة مستقلة دورها دعم هذه المشاريع وتنظيم عملها وتسويق أفكار الشباب الملهمين.



وعرّج ولي العهد في كلمته على الاستثمار بالإنسان؛ فلا استثمارَ ناجحًا سوى استثمار العقول وتشجيعها على الابتكار والعمل، فالتجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار بالبشر ينعكس على الحياة الاجتماعية والتعليمية والصناعية، فلا ينسى الشباب السعودي ما ذكره ولي العهد أثناء مؤتمر إعلان الرؤية وقوله: "الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية، ولن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي.. شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 01:07 PM

تُعلق عليهما السعودية آمالها.. المرأة والشباب في كلمة ولي العهد: ثقة وفرص لم يغفل الاستثمار بالعقول ودعم المشاريع الصغيرة و"ترامب" يشيد بما أبلته المملكة





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ركزت كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة دول العشرين باليابان، على الشمولية والعدالة وتحقيق أكبر قدر من الرخاء، مع الإشارة إلى تمكين المرأة والشباب لكونهما محورين لتحقيق النمو المستدام، وهو الهاجس الذي تُعلق عليه السعودية الحديثة آمالها لبناء الوطن بسواعد أبنائه من الجنسين؛ فلا يخلو مجلس ولا مؤتمر ينعقد هنا وهناك إلا ويُذكّر ولي العهد بدور المرأة والشباب في دفع عجلة الاقتصاد، بل جاءت الرؤية السعودية "2030" لدعم هذه الشرائح المجتمعية، فولي العهد يُثمن ويؤكد أن الرؤية لا تتحقق إلا بدعم السعوديين وبهمتهم التي شبّهها بـ"جبال طويق".



فالتركيبة السكنية للسعودية معظمها من فئة الشباب، وهم القادرون على قيادة دفة التغيير وفك معادلات الرؤية وتطبيقها لتصبح واقعًا ملموسًا، وقد نصّت على دعم المرأة وإعطائها الفرص، وهو المشروع الذي نفذته السعودية عبر عدة خطوات وفي أكثر من مجال؛ فقد مُنحت المرأة الوظائف في الأجهزة الحكومية وفي المواقع الحيوية، ودعمت السعودية التغيير وخاصة مع ما نعيشه هذه الأيام بعد مرور عام على قيادة النساء السيارة بعد حظر سنوات، هذا وقد انخرطت المرأة السعودية في الوظائف التي كانت حكرًا للرجال في الزمن الماضي، حتى قطاع الطيران دخلته الفتاة السعودية بثقلها وقدرتها، وقبل أيام احتفلت السعودية بتعيين أول مساعدة طيران سعودية "ياسمين الميمني".



وقد ذكر الرئيس الأمريكي "ترامب" في كلمته اليوم، أن "السعودية أبلت بلاءً حسنًا فيما يتعلق بحقوق المرأة"، وهذه شهادة من العالم الخارجي مع ما لمسه من جهود سعودية طويلة ومكثفة دعمت حقوق المرأة، فقفزت السعودية لتصبح في أوائل الدول المساهمة في تفعيل دور النساء بين دول العشرين، كما أظهر استطلاع الشباب العربي 2018 الذي أجرته "بي إس بي ريسيرتش - أصداء بيرسون – مارستيلر" أن الشباب العربي يثقون بشكل كبير بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقيادته في رسم ملامح العقد المقبل. وفي مسيرة وخطط دعم الشاب السعودي أُعلن إطلاق برنامج "سند محمد بن سلمان" ويشتمل على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة مع الجهات الأخرى، ومن برامجه تزويج الشباب ودعم الجمعيات الخيرية وغيرها من البرامج الاجتماعية.



وأشار ولي العهد، في كلمته اليوم، إلى دور المشاريع الصغيرة؛ فهذه المشاريع شريكة في النمو الاقتصادي ومحركة له، فقد أكد ولي العهد على دعمها لكونها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني ومصدر دخل لبعض الشباب، وتخلق فرصًا استثمارية للسعوديين حتى أُسست هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وهي جهة مستقلة دورها دعم هذه المشاريع وتنظيم عملها وتسويق أفكار الشباب الملهمين.



وعرّج ولي العهد في كلمته على الاستثمار بالإنسان؛ فلا استثمارَ ناجحًا سوى استثمار العقول وتشجيعها على الابتكار والعمل، فالتجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار بالبشر ينعكس على الحياة الاجتماعية والتعليمية والصناعية، فلا ينسى الشباب السعودي ما ذكره ولي العهد أثناء مؤتمر إعلان الرؤية وقوله: "الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية، ولن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي.. شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية".