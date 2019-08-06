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قُبيل عيد الأضحى .. ضبط 690 مخالفة في منشآت الأعلاف

حصيلة حملة تفتيشية رقابية نفّذتها "الغذاء والدواء" بالمناطق كافة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية في مناطق المملكة؛ استعداداً لموسم عيد الأضحى؛ ما أسفر عن ضبط 686 منتجاً مخالفاً وغير مسجل لدى الهيئة.

وزار مفتشو الهيئة خلال الفترة (24 / 6 – 1 / 7 / 2019م)، 109 منشآت شملت مصانع الأعلاف ومستودعاتها، وأسواق أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وجرى مخالفة واستدعاء 16 منشأة.

وشملت المخالفات المرصودة "وجود منتجات غير مطابقة لاشتراطات الملصق، ومنتجات غير مسجلة لدى الهيئة، ومنشآت انتهى تسجيلها لدى الهيئة أو تعمل دون ترخيص".

وكشفت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة عن تخزين مواد علفية في درجة حرارة غير مناسبة لبطاقة التعبئة، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود طيور ومخلفاتها، وعدم توافر مصائد حشرات وقوارض وبرنامج للمكافحة، إضافة إلى عدم وجود حوض تطهير للمركبات عند مدخل المصنع.

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قُبيل عيد الأضحى .. ضبط 690 مخالفة في منشآت الأعلاف
سبق

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية في مناطق المملكة؛ استعداداً لموسم عيد الأضحى؛ ما أسفر عن ضبط 686 منتجاً مخالفاً وغير مسجل لدى الهيئة.

وزار مفتشو الهيئة خلال الفترة (24 / 6 – 1 / 7 / 2019م)، 109 منشآت شملت مصانع الأعلاف ومستودعاتها، وأسواق أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وجرى مخالفة واستدعاء 16 منشأة.

وشملت المخالفات المرصودة "وجود منتجات غير مطابقة لاشتراطات الملصق، ومنتجات غير مسجلة لدى الهيئة، ومنشآت انتهى تسجيلها لدى الهيئة أو تعمل دون ترخيص".

وكشفت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة عن تخزين مواد علفية في درجة حرارة غير مناسبة لبطاقة التعبئة، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود طيور ومخلفاتها، وعدم توافر مصائد حشرات وقوارض وبرنامج للمكافحة، إضافة إلى عدم وجود حوض تطهير للمركبات عند مدخل المصنع.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:51 PM

قُبيل عيد الأضحى .. ضبط 690 مخالفة في منشآت الأعلاف

حصيلة حملة تفتيشية رقابية نفّذتها "الغذاء والدواء" بالمناطق كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية رقابية على منشآت الأعلاف والمنتجات العلفية في مناطق المملكة؛ استعداداً لموسم عيد الأضحى؛ ما أسفر عن ضبط 686 منتجاً مخالفاً وغير مسجل لدى الهيئة.

وزار مفتشو الهيئة خلال الفترة (24 / 6 – 1 / 7 / 2019م)، 109 منشآت شملت مصانع الأعلاف ومستودعاتها، وأسواق أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، وجرى مخالفة واستدعاء 16 منشأة.

وشملت المخالفات المرصودة "وجود منتجات غير مطابقة لاشتراطات الملصق، ومنتجات غير مسجلة لدى الهيئة، ومنشآت انتهى تسجيلها لدى الهيئة أو تعمل دون ترخيص".

وكشفت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة عن تخزين مواد علفية في درجة حرارة غير مناسبة لبطاقة التعبئة، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود طيور ومخلفاتها، وعدم توافر مصائد حشرات وقوارض وبرنامج للمكافحة، إضافة إلى عدم وجود حوض تطهير للمركبات عند مدخل المصنع.

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53.8 مليار

31 يوليو
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10 مليارات ..

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