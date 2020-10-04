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"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة

تتحدث عن بيان نعمة الأمن ولزوم الجماعة وذمّ التفرق والاختلاف

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة الجوف، ضمن برنامج انتماء بعد صلاة العشاء اليوم الأحد؛ سلسلة من الكلمات في بيان نعمة الأمن والتوحيد ولزوم الجماعة والسمع والطاعة للولاة وذم التفرق والاختلاف، يقدمها عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة بمساجد وجوامع بالمنطقة، تستمر حتى اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من العام الجاري ١٤٤٢هـ.

وأكّد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، أن هذه الكلمات المنهجية تأتي ضمن توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تعزيز الأمن الفكري واجتماع الكلمة وتوحيد الصف والسمع والطاعة لولاة الأمور في هذه البقعة المباركة.

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"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة الجوف، ضمن برنامج انتماء بعد صلاة العشاء اليوم الأحد؛ سلسلة من الكلمات في بيان نعمة الأمن والتوحيد ولزوم الجماعة والسمع والطاعة للولاة وذم التفرق والاختلاف، يقدمها عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة بمساجد وجوامع بالمنطقة، تستمر حتى اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من العام الجاري ١٤٤٢هـ.

وأكّد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، أن هذه الكلمات المنهجية تأتي ضمن توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تعزيز الأمن الفكري واجتماع الكلمة وتوحيد الصف والسمع والطاعة لولاة الأمور في هذه البقعة المباركة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
07:10 PM

"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة

تتحدث عن بيان نعمة الأمن ولزوم الجماعة وذمّ التفرق والاختلاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة الجوف، ضمن برنامج انتماء بعد صلاة العشاء اليوم الأحد؛ سلسلة من الكلمات في بيان نعمة الأمن والتوحيد ولزوم الجماعة والسمع والطاعة للولاة وذم التفرق والاختلاف، يقدمها عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة بمساجد وجوامع بالمنطقة، تستمر حتى اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من العام الجاري ١٤٤٢هـ.

وأكّد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، أن هذه الكلمات المنهجية تأتي ضمن توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تعزيز الأمن الفكري واجتماع الكلمة وتوحيد الصف والسمع والطاعة لولاة الأمور في هذه البقعة المباركة.

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