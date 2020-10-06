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الأمانة العامة للجان الضريبية تُطلق خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني

لتيسير الإجراءات ولرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين

أطلقت الأمانة العامة للجان الضريبية خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني، وذلك تعزيزاً لجهودها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وسعياً منها لتيسير الإجراءات ولرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين.

وتهدف هذه الخدمة إلى التحقق من صفة الحضور في جلسات اللجان وتوثيق محاضرها، وتوقيع رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية على القرارات الصادرة من اللجان، وذلك عن طريق البصمة أو رمز التحقق OTP من خلال رقم الجوّال المسجّل في نظام أبشر لأطراف الدعوى.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة في تيسير الإجراءات، لدعم وتحسين تجربة المتعامل، كما تسعى الأمانة العامة لكل ما من شأنه تعزيز مبدأ ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة الإجراءات كافة عبر البوابة الإلكترونية.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية المتعاملين، إلى التعرف على مزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني (ww.gstc.gov.sa) أو حساب الأمانة على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

الأمانة العامة للجان الضريبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمانة العامة للجان الضريبية تُطلق خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني
سبق

أطلقت الأمانة العامة للجان الضريبية خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني، وذلك تعزيزاً لجهودها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وسعياً منها لتيسير الإجراءات ولرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين.

وتهدف هذه الخدمة إلى التحقق من صفة الحضور في جلسات اللجان وتوثيق محاضرها، وتوقيع رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية على القرارات الصادرة من اللجان، وذلك عن طريق البصمة أو رمز التحقق OTP من خلال رقم الجوّال المسجّل في نظام أبشر لأطراف الدعوى.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة في تيسير الإجراءات، لدعم وتحسين تجربة المتعامل، كما تسعى الأمانة العامة لكل ما من شأنه تعزيز مبدأ ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة الإجراءات كافة عبر البوابة الإلكترونية.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية المتعاملين، إلى التعرف على مزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني (ww.gstc.gov.sa) أو حساب الأمانة على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:44 AM

الأمانة العامة للجان الضريبية تُطلق خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني

لتيسير الإجراءات ولرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الأمانة العامة للجان الضريبية خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني، وذلك تعزيزاً لجهودها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وسعياً منها لتيسير الإجراءات ولرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين.

وتهدف هذه الخدمة إلى التحقق من صفة الحضور في جلسات اللجان وتوثيق محاضرها، وتوقيع رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية على القرارات الصادرة من اللجان، وذلك عن طريق البصمة أو رمز التحقق OTP من خلال رقم الجوّال المسجّل في نظام أبشر لأطراف الدعوى.

يأتي هذا ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة في تيسير الإجراءات، لدعم وتحسين تجربة المتعامل، كما تسعى الأمانة العامة لكل ما من شأنه تعزيز مبدأ ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة الإجراءات كافة عبر البوابة الإلكترونية.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية المتعاملين، إلى التعرف على مزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني (ww.gstc.gov.sa) أو حساب الأمانة على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

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