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"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات

تشمل عدة محافظات وتبدأ من الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الرابعة مساءً

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.

وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات
سبق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.

وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
01:42 PM

"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات

تشمل عدة محافظات وتبدأ من الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الرابعة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.

وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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