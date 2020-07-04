"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات
تشمل عدة محافظات وتبدأ من الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الرابعة مساءً
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.
وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
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"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-04
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.
وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
01:42 PM
"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات
تشمل عدة محافظات وتبدأ من الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الرابعة مساءً
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.
وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.