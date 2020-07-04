"الأرصاد" تحذّر: موجة حارة على المنطقة الشرقية تستمر 5 ساعات

تشمل عدة محافظات وتبدأ من الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الرابعة مساءً

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.

وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، إن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.