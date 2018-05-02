بالصور.. تعرف على 10 أشياء راسخة في البيت الألماني

الزجاجات الفارغة وأدوات البيض ومناشف المطبخ

يتميز البيت الألماني بوجود أشياء معينة قد تختلف عما تحويه البيوت في بقية الدول، فما هي أكثر الأشياء التي توجد في معظم بيوت الألمان؟

رصد موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله " 10 أشياء لا يخلو منها بيت في ألمانيا.

أدوات البيض المسلوق

تشتمل وجبة الإفطار الألمانية غالباً على البيض المسلوق، لذلك تحتوي معظم المطابخ الألمانية على مجموعة متنوعة من الأكواب الخاصة لحمل البيض، قد تكون ملحقة أيضاً بملاعق خاصة، إضافة إلى علب ملح الطعام.

كما توجد أيضاً أدوات مصصمة لتكسير قشرة البيض، التي قد لا تجدها إلا في ألمانيا.

الزجاجات الفارغة

يأخذ الألمان إعادة التدوير على محمل الجد، وخصوصاً فيما يتعلق بالعبوات المرتجعة التي قد تكلفهم بعض السنتات.

وتجمع هذه العبوات الزجاجية والبلاستيكية في المنزل، وتؤخذ إلى السوبرماركت حيث يمكن إرجاعها، واسترجاع ثمنها الذي يتراوح من 8-25 سنتاً غير أن الجميع يقوم بإرجاعها بجميع الأحوال، لأنها تشغل مساحة في البيت.

مناشف المطبخ

لا يمكن القول إن استعمال "مناشف المطبخ" يقتصر على ألمانيا وحدها، غير أنك ستجد في المطابخ الألمانية مجموعة مذهلة منها.

وإذا دخلت أي بيت ألماني، فإنك ستجد على الأرجح هذه المناشف بأشكالها القديمة والحديثة، معلقة في أماكن مختلفة، إذ تعتبر اقتصادية وصديقة للبيئة أكثر من المناشف الورقية.

أدوات التنظيف جاهزة دائماً

إذا سكبت مشروبك خلال زيارتك لمنزل ألماني، فلا تقلق، إذ توجد لديهم أدوات التنظيف المناسبة والمتخصصة بكل جزء من المنزل، مثل منتجات تنظيف الزجاج، والبلاط، والسيراميك، والخشب بأنواعه، والمعادن وغيرها.

فرشاة المرحاض

فرشاة المرحاض ليست بأداة حصرية لألمانيا، بل موجودة في كل البيوت، غير أن الألمان يشددون على أهمية استخدامها اليومي وليس الأسبوعي.

مكتبة مكتظة بمختلف الكتب

لا يميل الألمان إلى التفاخر كثيراً، إلا إذا تعلق الأمر بكتبهم، إذ توجد في كل بيت ألماني تقريباً مجموعة كتب هائلة ومتنوعة من كتب كلاسيكية، وتاريخية، أو لفلاسفة ألمان، في مكتبة تغطي الجدار من الأرض للسقف غالبا.

ملفات تحفظ المستندات لسنوات

على الرغم من وجود العديد من الكتب، يجد الألمان مساحة إضافية على الرف للاحتفاظ بوثائقهم المهمة مثل الشهادات والإقرارات الضريبية، والعقود، والبيانات المصرفية، وأوراق التأمين، حيث ترتب جميعها وتفرز بطريقة مناسبة.

وتجد في كثير من الأحيان حزمة ضخمة من المجلدات المصممة خصيصاً لهذه المهمة، ولا تتعجب من احتفاظ الألمان بمستندات مر عليها عقد من الزمان.

أغطية النوافذ

يعرف عن الألمان تقديرهم للخصوصية، الأمر الذي يلاحظ جيداً من خلال النظر إلى نوافذهم الأمامية (وليس من خلالها).

والعديد من الأسر لديها أغطية نوافذ معدنية تسمى "Rollladen"، تتدحرج لتغطية النافذة بالكامل لتفصل الغرفة عن العالم الخارجي، حيث ينجحون في حماية المنزل من الشمس في وقت مبكر من الصباح، إضافة إلى منع الجار الفضولي من استراق النظر.

الحذاء المنزلي

في العديد من البلدان، يخلع الناس أحذيتهم عندما يدخلون إلى المنزل غير أن تنظيم الألمان حتى في هذا الأمر يثير الإعجاب، حيث إن لديهم دائماً أحذية خاصة مريحة لارتدائها داخل المنزل تسمى "Hausschuhe".

غطاء السرير

تعطي العائلة الألمانية الأولوية للحياة العملية على الرومانسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأغطية، فالسرير المزدوج للأزواج يحتوي غالبا على غطائين منفصلين.