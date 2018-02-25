وجَّه مدير تعليم محافظة الدوادمي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات. ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.

تعليق الدراسة في مدارس الدوادمي غدًا الأحد فلاح الجوفان سبق 2018-02-25 وجَّه مدير تعليم محافظة الدوادمي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات.



ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:00 AM

تعليق الدراسة في مدارس الدوادمي غدًا الأحد بناء على الحالة الجوية المتوقعة





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وجَّه مدير تعليم محافظة الدوادمي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات.



ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.