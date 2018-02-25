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تعليق الدراسة في مدارس الدوادمي غدًا الأحد

بناء على الحالة الجوية المتوقعة

وجَّه مدير تعليم محافظة الدوادمي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات.

ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق الدراسة في مدارس الدوادمي غدًا الأحد
سبق

وجَّه مدير تعليم محافظة الدوادمي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات.

ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:00 AM

تعليق الدراسة في مدارس الدوادمي غدًا الأحد

بناء على الحالة الجوية المتوقعة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
4
2,181

وجَّه مدير تعليم محافظة الدوادمي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في مدارس المحافظة كافة للبنين والبنات.

ويأتي ذلك بناء على الحالة الجوية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الطلاب.

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