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شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"

جولة لـ "سبق" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها

وثَّقت جولة لـ"سبق"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"
سبق

وثَّقت جولة لـ"سبق"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:51 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

شبه خالية .. هكذا بدت شوارع سبت العلايا تنفيذاً لإجراءات "كورونا"

جولة لـ "سبق" وثّقت قلة حركة السير والتزام أفراد المنطقة وما جاورها

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سويد الحارثي - بلقرن
0
369

وثَّقت جولة لـ"سبق"، صباح اليوم السبت، قلة في حركة السير في عدد من شوارع مدينة سبت العلايا.

يأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع في سبت العلايا وما جاورها، تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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